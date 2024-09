Ak ju milujete, nie je čo riešiť: Kofola prosí nálezcov, aby sudy, ktoré vyplavilo z jej továrne, vrátili

Uplynulé dni doslova celý svet v napätí sledoval dianie v Českej republike, kde sa viacerými lokalitami prehnali ničivé povodne. Voda zaplavila aj areál závodu spoločnosti Kofola so sídlom v Krnove, odkiaľ zábery z miesta rýchlo obleteli internet. Je na nich vidieť, ako je celý areál pod vodou a plávajú v ňom sudy, ktoré povodňová vlna odniesla i mimo neho. Spoločnosť teraz apeluje na občanov, aby jej pomohli sudy nájsť.

Následky povodne budú podľa spoločnosti odstraňovať ešte dlho. S divokou vodou nebojovali len v Krnove, ale aj v mestách Hanušovice, kde sídli pivovar Holba, a Litovel, ktoré sú novými pivovarskými lokalitami spoločnosti Kofola.

Výrobu pokryje aj Kofola v Rajeckej Lesnej

„Podnikli sme maximálne opatrenia na minimalizáciu škôd vo všetkých lokalitách, za čo by sme sa veľmi radi poďakovali všetkým našim ľuďom. Napriek tomu, že sme boli dopredu dobre pripravení, v Krnove nás zasiahla viac ako storočná voda, ktorá silno zasiahla do životov našich zamestnancov a, pochopiteľne, nevyhla sa ani nášmu výrobnému závodu a skladom,“ uviedol Jannis Samaras, jeden zo zakladateľov Kofoly a generálny riaditeľ skupiny v oficiálnom stanovisku na webe spoločnosti.

„Je predčasné sumarizovať, aké škody povodeň na jednotlivých miestach napáchala. Veríme však, že najdramatickejšie chvíle máme za sebou,“ verí Samaras. Drvivú väčšinu výroby je Kofola schopná pokryť z iných závodov, konkrétne napríklad v Mníchovom Hradišti, alebo v Rajeckej Lesnej na Slovensku.

Pomôžte nám nájsť sudy

Kofola sa však vo svojom stanovisku tiež rozhodla apelovať na ľudí aj vzhľadom na virálne video, ktoré zachytáva moment odplavenia vratných nerezových sudov, tzv. KEG-ov, ktoré spoločnosť využíva pre čapované nápoje. Práve tie sa totiž z areálu Kofoly plavili na hladine povodňovej vody.

„Ak by chcel niekto pomôcť aj nám, má šancu. V Krnove bol vyplavený sklad obalov. Silná povodňová vlna nám odniesla vratné nerezové sudy, tzv. KEG-y, ktoré využívame pre naše čapované nápoje. Za ich vrátenie do Kofoly budeme nálezcom veľmi vďační. Vďaka našim obchodným tímom sme schopní si ich vyzdvihnúť kdekoľvek v Česku. Mrzelo by nás, keby pre povodeň zostali tam, kde nepatria – teda v prírode,“ hovorí Samaris.

Informácie o nájdených sudoch môžete nahlasovať na kontaktnom centre Kofoly na telefónom číslo +420 597 497 497.