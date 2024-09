To najhoršie má Bratislava zrejme za sebou: Dunaj podľa odborníkov kulminuje, takýchto bude nasledujúcich 12 hodín

Podľa webu iMeteo máme to najhoršie už za sebou. Dunaj o 21. hodine dosiahol hranicu 959 centimetrov, no horšie to už nebude.

Počas nasledujúcich 12 hodín by sa situácia v Bratislave výrazne meniť nemala. Hladina Dunaja by mala postupne klesať. V stredu večer by sa mohol dostať pod úroveň 3. povodňového stupňa. Ľahký vzostup nie je vylúčený, no je málo pravdepodobné, že k nemu dôjde.