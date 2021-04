Ak bude Slovensko v bordovej fáze, uvoľnia sa opatrenia. Podľa nového ministra sú tieto dni kľúčové

Situácia na Slovensku sa stále mierne zlepšuje a to aj vďaka dôslednému dodržiavaniu opatrení zo strany verejnosti. Na tlačovej besede dnes o aktuálnom vývoji epidémie informovali nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a šéf inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Na Slovensku od marca pokračuje pozvoľný pokles potvrdených prípadov COVID-19. Naďalej klesá aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby k covid pozitívnym resp. suspektným pacientom. Za uplynulý týždeň mali 1271 výjazdov. Pokles je badateľný naprieč krajmi.

Lengvarský sa na tlačovej konferencii poďakoval zdravotníckym pracovníkom aj všetkým občanom. “Stále však nemáme vyhrané.” Pomerne vysoký je stále počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, obsadených je 80 % kapacity. Vo štvrtok zasadne konzílium odborníkov. Rozhodovať bude o ďalšej testovacej stratégii aj o kontrolovanom uvoľňovaní opatrení.

V okolitých krajinách sa rovnako situácia zlepšuje, jedná sa však len o počty nových prípadov. Pacientov v nemocniciach je stále veľa, rovnako aj u nás na Slovensku, aj keď mierne klesá. “Mierne klesol počet testov, preto treba aktuálne čísla brať s rezervou”, povedal Mišík. Reprodukčné číslo je do 0,9. Je otázne, ako sa do situácie premietne Veľká noc. Mobilita však nerástla. Pokiaľ sa budú uvoľňovať opatrenia, bude potrebné dohliadnuť na to, aby sa situácia nezhoršovala.

Do konca apríla podľa hovorkyne krajina očakáva dodanie 292 500 očkovacích dávok od spoločnosti Pfizer a Biontech, 80 400 dávok od Moderny, 200 000 od Astra Zenecy a koncom apríla 26 400 dávok od Johnson & Johnson.

Opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu by sa mohli od 19. apríla uvoľniť. Dôvodom je zlepšujúca sa pandemická situácia, a to konkrétne zníženie počtu hospitalizovaných v nemocniciach pod hranicu 3000 pacientov a tiež nižšie reprodukčné číslo. Krajina by tak od tohto dátumu mohla prejsť do bordovej fázy.

COVID automat platný od 12. apríla

Podľa regionálnej charakteristiky COVID-automatu budú mať od 12. apríla už len dva okresy IV. stupeň varovania, teda čiernu farbu – a to okres Poprad a Kysucké Nové Mesto. Dokonca už máme aj dva ružové okresy. Slovensko ako celok zostáva naďalej v čiernej farbe.

Čierna farba – IV. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 2 okresy:

Kysucké Nové Mesto a Poprad

Bordová farba – III. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 36 okresov:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen

Červená farba – II. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 39 okresov:

Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – IV, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I – IV, Košice – okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Nitra, Piešťany, Prievidza, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš a Žarnovica.

Ružová farba – I. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 2 okresy: