Analytici porovnali dáta, situácia vyzerá dobre. Tieto opatrenia by platili, ak by sme prešli do bordovej fázy

V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky na školách. V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou okolo nového koronavírusu to povedal minister školstva Branislav Gröhling. Zlepšenie situácie potvrdil aj premiér Eduard Heger a dnes sa na tlačovke s novým ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským dozvieme, v akom stave bude Slovensko v najbližšie dni.

Analytici z Dáta bez pátosu porovnali dáta z Veľkej noci s tými, ktoré sme mali k dispozícii pred Vianocami. Sú v nich markantné rozdiely. Pred Veľkou nocou tento rok varovali všetci, premiér, odborníci, lekári, epidemiológovia aj konzílium. Verejnosť vyzvali na dodržiavanie opatrení, čo má byť kľúčové pre ďalšie dni a vývoj pandémie. Vianoce však boli iné. Nezabúdajme, že vláda prijala prísne opatrenia neskoro. Analytici pripravili malé porovnanie:

Od Mikuláša máme reálne viac ako 1 milión infikovaných

Za 100 dní od Mikuláša máme 10 tisíc úmrtí

14 dní pred Vianocami sme mali spolu viac ako 80 tisíc infikovaných, teraz máme za 14 posledných dní menej ako 40 tisíc infikovaných

Trend pred Vianocami bol strmý nárast, dnes je slušný pokles

Pred Vianocami bolo NULA očkovaných, dnes je ich 750 tisíc

Na Vianoce bolo mínus 5 alebo plus 5, dnes je o 10-15 stupňov viac a svieti pekne slniečko, čo vírus nemá rád

Vianoce trvali 2-3 týždne, Veľká noc 6 dní

Cez Vianoce bolo sťahovanie národov a chaty, penzióny, teraz sú zavreté okresy a aj hranice

Prognóza po Veľkej noci je optimistická, aj keď analytici upozornili, že čísla sa môžu mierne zhoršiť. Dobré trendy sa však zachovajú a tak by sa mohli opatrenia mierne uvoľniť. Ako prvé by sa mali otvoriť školy, následne obchody, služby, povoliť by sa mohol šport v exteriéri a ak prejdeme do bordovej fázy, čakať by nás mohlo nasledovné.

Aké opatrenia by platili v bordovej fáze?

Slovensko by už nemuselo byť čierne, dostali by sme sa do bordovej fázy a teda tretieho stupňa varovania. Celú situáciu však ešte musia prehodnotiť odborníci. Ak sa však situácia výrazne nezhorší, prvé uvoľňovanie opatrení by mohlo nastať 19. apríla. Stále sa riadime COVID automatom, kedy je prechod do jednotlivých fáz podmienený parametrami.

Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov (buď Rt, alebo priemerný počet prípadov)- to spĺňame. Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia.

V bordovej fáze ešte stále platia prísne opatrenia, podmienené by mali byť negatívnym testom, ktorého platnosť je 7 dní.