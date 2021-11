67-ročný elektrikár je najhorším nekrofilom Británie. Súložil s 99 mŕtvolami, priznal sa aj k vraždám žien

Obyvatelia Veľkej Británie zostali šokovaní po tom, čo sa podarilo objasniť jeden z najodpornejších prípadov vrážd dvoch mladých žien z roku 1987. Po dlhých rokoch sa k ich spáchaniu napokon priznal dnes už 67-ročný muž. Ten kedysi pracoval ako elektrikár v rôznych nemocniciach. Okrem vrážd bol ale tiež zodpovedný aj za znásilňovanie mŕtvol v márniciach. Sexuálny styk mal podľa všetkého s minimálne 99 mŕtvymi telami.

Prípad Davida Fullera britské médiá i justícia označujú za najhorší a najšokujúcejší prípad nekrofílie v histórii Spojeného kráľovstva. Ako informuje denník The Guardian, dnes už 67-ročný elektrikár mal v priebehu niekoľkých rokov súložiť s najmenej 99 mŕtvymi telami. Tie znásilňoval v márniciach nemocníc, v ktorých pracoval. Zadržaný muž najskôr obvinenia popieral, napokon sa však ku skutkom priznal. Stalo sa tak počas súdneho pojednávania vo štvrtok 4. novembra.

Fullera zatkla polícia najskôr v súvislosti s vraždami dvoch mladých žien. 25-ročnú Wendy Knell zabil elektrikár ešte 23. júna 1987 v jej byte. 20-ročnú Caroline Pierce zavraždil o päť mesiacov neskôr, 24. novembra toho istého roku priamo pred jej domom. Susedia vtedy opísali, že v inkriminovanú noc počuli z jej bytu krik. Následne bola nahlásená ako nezvestná. Jej telo našli o niekoľko týždňov v hrádzi s vodou.

Dlhé desaťročia sa nepodarilo páchateľa nájsť, usvedčili ho až DNA dôkazy. Fullera napokon zatkli 3. decembra 2020. Domová prehliadka však odhalila ešte viac, ako vyšetrovatelia predpokladali.

