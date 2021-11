Otcova tvár ostala na závese. 14-ročný chlapec vystrieľal celú svoju rodinu, skutočný motív pozná len jeden človek

Pozornosť divákov na Netflixe upútala v posledných dňoch 4-dielna séria s názvom The Motive. Ide totiž o príbeh, ktorého hlavným aktérom je len 14-ročný chlapec, ktorý sa v priebehu jedinej noci premenil na chladnokrvného vraha. Prečo sa rozhodol vystrieľať celú svoju rodinu, to sa nepodarilo zistiť do dnešného dňa.

Zastrelil svojich rodičov aj dve sestry

Písal sa 22. február 1986, keď bola okolo pol druhej po polnoci privolaná polícia do oblasti Ein Kerem v južnej časti Jeruzalema. Pohľad, ktorý sa naskytol na mieste činu, bol hrôzostrašný. Ako píše portál LAD Bible, len 14-ročný chlapec sa zmenil na vraždiace monštrum a vystrieľal celú svoju rodinu. Uprostred noci sa jednoducho zobudil, vzal do rúk pušku M-16, ktorú domov priniesol jeho otec (pôsobil ako vojenský dôstojník v zálohe) a začal strieľať z bezprostrednej blízkosti.

Priamo v posteli zastrelil svojho otca, 44-ročného Nissima Cohena, jeho 40-ročnú manželku Leah a dve dcéry Anat a Shiru, ktoré mali v tom čase len 19 a 18 rokov. Kým jedna z nich stále chodila do školy, druhá si plnila povinnú vojenskú službu, píše The Cinemaholic. Zdalo sa, že si nažívajú idylicky, susedia ich vnímali ako perfektnú a šťastnú rodinu. Temné tajomstvo sa na povrch dostalo až v osudný chladný, upršaný deň.

Hlava Nissima sa rozletela na kúsky, keďže syn mu zbraň priložil priamo k spánku. Vyšetrovateľ na mieste činu skonštatoval, že celú vrchnú časť našli na závese vedľa postele. Leah mala ranu v líci a zomrela v sanitke počas prevozu do nemocnice. Keď ju vyšetrovatelia objavili, z tváre jej v pravidelnom intervale vystrekovala krv.

Sestry mali tváre znetvorené na nepoznanie a ako informuje portál Decider, boli zakryté dekou. Rodičia spali na prízemí, zatiaľ čo sestry mali izbu na poschodí. Nie je teda jasné, ako je možné, že dievčatá nepočuli streľbu, nebránili sa a nepokúsili sa ujsť. Poloha, v akej sa našlo telo jednej z nich totiž naznačuje, že svojho vraždiaceho brata nevidela resp. nepočula prichádzať.

Prikázalo mu to zelené stvorenie

Chlapec, ktorého pravá totožnosť nebola nikdy odhalená, sa k vraždám priznal už krátko po tom, čo skončil v rukách polície. Ako informuje portál Jerusalem Film Festival, po streľbe sa prezliekol, vyšiel na balkón a začal kričať, že sa v dome nachádza zlodej, aby upútal pozornosť susedov, ktorých už aj tak zobudila streľba. Krátko na to k susedom aj ušiel, aby vzbudil dojem, že u nich hľadá útočisko. Keď na miesto činu prišli policajti, vražednú zbraň našli položenú na stole. Všade bola krv, no z domu nezmizol žiaden majetok. Polícia preto rýchlo prišla na to, že nešlo o teroristický útok ani o nevydarenú lúpež.

Jediným možným riešením bolo, že vrahom bol člen rodiny, ktorý uprostred masakru ostal nažive. Keď sa chlapca opýtali, prečo to urobil, spočiatku trval na tom, že to musela byť lúpež a jeho rodinu vyvraždili vlamači. Keď mu však polícia vysvetlila, že taký scenár je veľmi nepravdepodobný, odpovedal, že vraždiť mu prikázalo nejaké zelené stvorenie po tom, čo sa mu snívalo o filme Papillon a počul zvonenie zvonov. Záhadné zelené stvorenie chlapec bez namietania poslúchol.

Neskôr priznal, že práve jeho otec ho naučil (len týždeň pred vraždami, pozn. red.), ako má zbraň rozobrať, poskladať, nabiť a strieľať z nej. Otec s ním dokonca streľbu aj nacvičoval, potom sa rodina spoločne navečerala a pozreli si film. Vôbec nič nenasvedčovalo tomu, že čoskoro sa odohrá tragédia nevídaných rozmerov. Po tom, čo bol obvinený zo štyroch vrážd a umiestnený v predbežnej väzbe, chlapec žiadal len o knihy, aby mohol pokračovať vo svojom vzdelávaní. Bol pokojný, zdalo sa, že ním absolútne neotriaslo, že v priebehu jedinej noci prišiel o celú rodinu.

Podľa psychiatrov je duševne zdravý

Chlapcovi sa venovalo množstvo psychiatrov, ktorí skúmali každý aspekt jeho duševného zdravia. Desiatky odborníkov z celej krajiny sa pokúšali prísť na to, čo ho k vraždeniu viedlo. Nikdy sa však nepodarilo dokázať akúkoľvek patológiu. Jednoducho povedané, chlapec bol po mentálnej stránke celkom v poriadku. Psychiater, ktorý ho však vyšetroval, v dokumente uviedol, že kvôli chlapcovi by sa mali prepísať všetky učebnice psychológie. Neprejavil ani raz žiadnu emóciu, konštatoval, že čin len musel vykonať.

Spočiatku sa príbehu o zelenej kreatúre pridŕžal aj vrahov advokát Yossi Arnon, netrvalo však dlho a priznal, že chlapec si to celé len vymyslel. Okrem výpovede advokáta mali prípad pomôcť objasniť aj rozhovory s policajným detektívom, sudcom, psychiatrom, s novinárom či s poradcom pracujúcim v domove pre mladých páchateľov.

Advokát v dokumente priznal, že motív jeho konania pozná, dokonca si ním je stopercentne istý, no nikdy ho neprezradí. Verí totiž v dôverný vzťah so svojím klientom a bolo by to porušenie ich dôvery. Každopádne, povedal, že keby spoločnosť vedela, prečo to chlapec urobil, pochopila by to. Chlapca nakoniec odsúdili za zabitie, nie za vraždu, mohol tak dediť celý majetok po rodičoch. Yossi Arnon však povedal, že ak by sme poznali motív, určite by bol odsúdený za vraždu.

Po prepustení z väzenia robila s chlapcom rozhovor aj mladá novinárka. Bola to jediná osoba, s ktorou sa rozprával aj chlapcov advokát a dokonca si ju sám vybral ako človeka, ktorému prezradí viac. Novinárka s mladým mužom nadviazala v celku neutrálny vzťah, čo ju však prekvapilo, ani po rokoch neprejavil absolútne žiadnu emóciu ani ľútosť nad tým, čo sa stalo.

Napriek tomu, že od vraždenia prešlo už 35 rokov, do dnešného dňa majú všetci, čo boli súčasťou prípadu, viac otázok ako odpovedí. Nikto netuší, ako sa z chlapca, ktorý pôsobil úplne nenápadne, nosil okuliare, bol považovaný za nesmierne inteligentného (aj podľa odborníkov mal vysoké IQ), dobrosrdečného a slušne vychovaného, stal brutálny vrah bez výčitiek svedomia, píše portál High on Films. So svojou rodinou mal údajne dobrý vzťah, aj k svojim dvom sestrám mal veľmi blízko. Rodičia ho nikdy netýrali (fyzicky ani psychicky) a dopriali mu všetko, čo potreboval.

Do dnešného dňa sa nepodarilo zistiť, prečo vraždil

Záver je teda jasný, no o to desivejší: zdá sa, že chlapec svoju rodinu vyvraždil len tak, bez príčiny. Napriek tomu, čo vykonal, si však mal odsedieť za mrežami len 9 rokov. Tretinu trestu mu súd odpustil kvôli jeho výnimočnému intelektu a kvôli dobrému správaniu za mrežami. To znamená, že v skutočnosti bol vo väzení len 6 rokov. Keď bol prepustený na slobodu, mal len 20 rokov a mohol svoj život začať nanovo. Vrah neváhal a chopil sa svojej šance, dokonca sa oženil a má deti. Údajne roky pracoval vo finančnom sektore a aj keď od vrážd ubehli už desiatky rokov, muž naďalej ostáva v anonymite.

Dokumentárny seriál The Motive z dielne Tali Shemesh a Asafa Sudriho pozostáva zo 4 častí, ktoré sa krok po kroku snažia dostať na koreň krutej tragédie, ktorá otriasla celým národom. Každý diel má 30 minút a tvorcovia sa v nich snažia odhaliť to, čo sa nepodarilo detektívom a ani psychiatrom v priebehu desiatok rokov.

Varujeme vás však, že vás čaká poriadna dávka frustrácie. Čo sa odohrávalo v mysli chlapca počas toho, ako vraždil a po tom, čo skončil za mrežami? Môže byť po mentálnej stránke naozaj zdravý? V závere seriálu opäť ostáva len zopár teórií a hypotéz, ktoré však niet čím podložiť. Jedna z nich hovorí, že právnici sa nesnažili dostatočne a o chlapcovi toho nezistili dosť. Alebo, naopak, zistili toho viac než dosť, no odmietajú o tom hovoriť.