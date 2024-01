14-ročné dievča prezradilo spôsob, ako sa za 6 rokov stať milionárom: Jej rada ľudí poriadne nahnevala, takýto má háčik

„Stanem sa milionárkou ešte pred dovŕšením 20 rokov,“ vyhlásila istá 14-ročná Sabrina Cardone, upozornil UNILAD. Dokonca prezradila trik, ako na to. Je v tom však jeden háčik. Aj keď sa to z jej pohľadu zdá ako hračka, pre nás ostatných je to nereálne, čo jej ľudia dali jasne pocítiť a nešetria kritikou.

Opísala, že už teraz pracuje pre firmu svojho otca, za čo dostáva mesačne štyri až päťtisíc dolárov. Tie investuje do nehnuteľností a tvrdí, že sa týmto spôsobom každoročne zdvojnásobia, alebo dokonca strojnásobia. A práve vďaka tomu sa za nasledujúcich 6 rokov stane milionárkou.

Ak ste sa narodili bohatými, táto rada vám môže pomôcť

Sabrina je dcérou internetovej celebrity, biznismana a boháča Granta Cardoneho. Takže ak máte otca ako ona, možno vám táto rada pomôže.

Ale keďže my ostatní sme bežní smrteľníci, takýto scenár v našich životoch nepripadá do úvahy. Na čo poukázali aj mnohí nahnevaní ľudia po tom, ako bolo video s touto radou zdieľané na TikToku otca dievčaťa.

Ľudia tvrdou kritikou nešetrili

„Pracujem pre firmu svojho otca — koniec, už je bohatá,“ podotkol niekto. „Toto nie je žiadna paródia, ona to myslí úplne vážne,“ kriticky upozornil niekto ďalší. „Prvý krok — narodiť sa bohatý,“ rypol si do dievčaťa iný komentujúci.

„Dostáva ma jej tón, ktorý naznačuje, že aj my to dokážeme. Dievča si navždy bude myslieť, že vybudovalo svoje bohatstvo z ničoho,“ stálo v ďalšom komentári, ktorý tiež narážal na fakt, že Sabrina s peniazmi nemá absolútne žiadny problém, takže takýto plán, vychádzajúci z jej úst, znie zvláštne. Navyše, keď skutočne znie tak, že má byť dobre mienenou radou pre ostatných.

„Stanem sa milionárom, pretože aj môj otec je milionár,“ upozornil ďalší na iróniu, ktorú prezentuje.

Video má aktuálne cez 1,2 milióna zhliadnutí a tisícky komentárov, ktoré sa nesú v podobnom nahnevanom tóne.