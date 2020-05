Nový hit pre teenagerov? Známa streamovacia služba už čoskoro uvedie seriál nakrútený podľa slávnej knižnej predlohy

Jún bude teenagerským seriálom mimoriadne naklonený. Poslednýkrát sa na Netflix vráti vo štvrtej sérii dráma 13 Reasons Why a aj nemecký sci-fi seriál Dark. Okrem toho všetkého sa ale objaví aj novinka. Tú predstaví streamovacia služba Hulu a opäť pôjde o adaptáciu populárnej literárnej predlohy.

Milovníci teenagerských drám dostanú ďalšiu seriálovú závislosť. Tou bude novinka z dielne streamovacej služby Hulu s názvom Love, Victor inšpirovaná knižnou predlohou Ja, Simon (Simon vs. The Homo Sapiens Agenda) od spisovateľky Becky Albertalli. Pokiaľ sa vám zdá zvláštne, prečo tvorcovia siahli po knižke, ktorej filmová adaptácia sa v kinách objavila len nedávno v roku 2018, odpoveďou je, že nemá ísť o ďalšie sfilmovanie diela. Seriálová novinka Love, Victor má byť len zasadená v rovnakom svete ako filmový (resp. knižný) predchodca a má ísť o spin-off, informuje web The Hollywood Reporter.

Pre mladých o mladých

Nový seriál, ktorému mnohí predpovedajú hitový charakter, bude sledovať hlavného hrdinu Victora, nového študenta na strednej škole Creekwood High. Ten sa snaží adaptovať v novom meste a nájsť si priateľov, nemá to však jednoduché, pretože je gay. Keď už sa zdá, že je toho naňho samého až príliš, osloví kamaráta Simona, aby mu pomohol prekonať všetky nástrahy, ktoré mu život na strednej škole neustále hádže do cesty. Prvý plnohodnotný trailer na seriálovú novinku si môžete pozrieť nižšie.

V hlavných úlohách uvidíme mladých hercov – Michaela Ciminoa, Geroga Seara, Anthonyho Turpela, Masona Goodinga, Bebe Woodovú, Isabellu Ferreiru, Rachel Noami Hilsonovú a sekundovať im budú skúsenejší herci ako Ana Ortiz či James Martinez.

Od tvorcov filmovej adaptácie

Na seriáli pracujú scenáristi pôvodnej filmovej adaptácie Isaac Aptaker a Elizabeth Berger, ktorí zastávajú pozície výkonných producentov. Nový seriál vzniká pod patronátom produkčnej spoločnosti 20th Century Fox Television, ktorá vyrábala aj filmové spracovanie slávneho románu.

Knižná predloha sa dočkala aj dvoch pokračovaní. Prvým bol román s názvom Leah mimo rytmu (Leah on the Offbeat) a tento rok autorka Becky Albertalli vydá knižku s názvom Love, Creekwood, ktorá bude epilógom prvých dvoch kníh.

Filmová adaptácia prvej knihy Ja, Simon sa rovnako ako jej knižná predloha stala celosvetovým hitom. Pri rozpočte 17 miliónov dolárov zarobila celosvetovo viac ako 66 miliónov. Seriálový spin-off pôvodne vznikal pod patronátom streamovaciej služby Disney+. Napokon sa ju však rozhodli presunúť na službu Hulu, pretože rozpráva dospelejší príbeh, ktorý by sa na rodinne orientovanú Disney+ príliš nehodil.

Premiéra prvej série je naplánovaná na 19. júna 2020. Vďaka tomu, že seriál bude streamovať práve Hulu existuje veľká pravdepodobnosť, že by seriál v našich končinách mohla na svojej platforme uviesť streamovacia služba HBO GO. Tá v minulosti od služby Hulu zakúpila vysielacie práva napríklad na seriál Príbeh služobníčky (The Handmaid’s Tale).