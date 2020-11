Slováci sledovanosťou filmovej novinky valcujú Netflix. Novú komédiu prirovnávajú k snímke Láska nebeská

Vianočné sviatky sa blížia, čo sme si mohli všimnúť už nielen v regáloch supermarketov, ale aj na internete. S blížiacimi sa Vianocami sa do sviatočného módu postupne prepínajú aj obľúbené streamovacie služby. Výnimkou, samozrejme, nemôže byť ani najpopulárnejšia z nich, gigant Netflix.

Netflix sa na vianočné sviatky a vlastnú programovú ponuku taktiež postupne pripravuje a v knižnici už sprístupnil niekoľko titulov, ktoré príchod najkrajších sviatkov roka pripomínajú. Tento rok chce predplatiteľom ponúknuť desiatky nových vianočne ladených filmov a jedným z nich je aj nová romantická komédia s názvom Sviatočné rande (Holidate). Tá si svoju premiéru na odbila 28. októbra a aj keď do Vianoc ešte viac ako mesiac zostáva, napriek tomu si srdcia divákov stihla za krátky čas získať.

Najsledovanejší film na Slovensku i v Česku

Novinke Holidate aktuálne už niekoľko dní patrí prvá priečka medzi najsledovanejšími titulmi Netflixu, aj keď podľa hodnotení divákov naprieč rôznymi filmovými webmi ide skôr o priemerné dielo. Ako však mnohí uviedli, slabšia kvalita neznamená, že si nová romantická komédia svojich fanúšikov nenájde, práve naopak. A dôkazom toho, že si skutočne svojich milovníkov našla, je najmä jej sledovanosť aj u slovensko-českých predplatiteľov Netflixu.

Holidate sleduje príbeh dvoch mladých nezadaných ľudí. Tí po množstve nevydarených vzťahoch a rokoch samoty počas sviatkov uzatvoria „nevinnú“ dohodu. Počas všetkých osláv v roku si navzájom budú robiť doprovod. Spočiatku nevinná dohoda má určené striktné pravidlá, ktoré však idú bokom v momente, keď medzi dvojicou preskočí iskra a začnú k sebe cítiť akosi viac.

Jedna zápletka na 100 spôsobov

Už zo synopsy je zrejme každému jasné, že o celkom nový a originálny námet nejde a podobných romantických filmov sme už mohli vidieť desiatky. Práve čas blížiacich sa Vianoc však mnohí zabúdajú na svoje prísne kinematografické nároky a práve pri takýchto oddychových a stokrát omieľaných námetoch trávia svoj voľný čas a relaxujú. To sa rozhodli využiť aj tvorcovia tejto komédie, ktorí prinášajú tradičný koncept „rom-com“ v o niečo súčasnejšom šate.

Režisérom novinky na Netflixe je John Whitesell, v ktorého filmografii možno nájsť prevažne seriály, ale aj iné filmové komédie (medzi nimi napríklad aj legendu Agent v sukni 2), zostáva teda verný svojmu obľúbenému žánru. Novým počinom sa síce nezapíše medzi režisérsku elitu, zato však rozhodne ponúka osvieženie v podobe diela, ktoré z radu istým spôsobom vyčnieva. Holidate je totiž v prvom rade oddychovkou a presne takéto námety v ponuke streamovacích služieb poslednú dobu chýbajú. Filmári sa totiž akoby neustále zameriavali len na nákladné projekty s prekombinovanými dejmi, ktoré sa snažia divákov ohúriť svojou prepracovanosťou. Film, nad ktorým netreba premýšľať, je preto ozajstným osviežením a užiť si ho môže akákoľvek cieľová skupina.

Druhá Láska nebeská?

Holidate má všetko, čo má podobná komédia mať – sympatické herecké obsadenie, ktorému jednoznačne kraľuje ústredná dvojica hercov v zložení Emma Roberts a Luke Bracey. Ich chémia funguje na obraze na sto percent a len máločo ju zrejme tento rok v podobne ladených filmoch prekoná.

Nechýbajú vtipné i sladké momenty, ktoré potešia najmä nežnejšie polovičky, príjemná atmosféra tiahnuca sa celým príbehom, no v neposlednom rade treba vyzdvihnúť aj fakt, že postavy vo filme sa konečne správajú ako obyčajní ľudia. V hlavných hrdinoch sa tak možno mnohí aj spoznajú. Samozrejme, scenár sa ale nezaobišiel ani bez presladených klišé, no v prípade už skoro úplne vyčerpaného subžánru komédií to tvorcom veľmi ľahko odpustíte.

Holidate nebude filmom, ktorý si počas roka pozriete viackrát a istotne naň aj väčšina divákov veľmi rýchlo zabudne. Pokiaľ však nehľadáte zbytočnosťami „preplácané“ nápady, budete z tohto dielka nadšený. Je to pohodový film, ktorý vás na blížiace sa sviatky skutočne naladí, aj keď sa na klasiky typu Láska nebeská (Love Actually) či Prázdniny (Holiday) nechytá.

To si napokon myslia aj samotní diváci, ktorí naprieč filmovými webmi novej romantickej komédii udelili prevažne priemerné hodnotenia. Na ČSFD snímke (zatiaľ) svieti hodnotenie 61 %, na IMDb je to zhruba rovnaké – 6,1 z možných 10 bodov.

Ak ste Holidate ešte nevideli, istotne mu dajte šancu. Na jeho zhliadnutie vás presvedčí aj trailer nižšie.