Nemal televíziu, vyriešil vraždu, v 94 rokoch prepísal históriu Instagramu. Netflix uviedol novinku Davida Attenborougha

Ľuďom, ktorí sa aspoň trochu zaujímajú o ekológiu alebo obľubujú fascinujúce dokumentárne snímky s výnimočným pohľadom na našu planétu, je meno David Attenborough určite známe. Pozrime sa na niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o jeho fascinujúcom živote možno ani netušili a priblížme si jeho filmovú novinku, ktorá nesie dôležité posolstvo pre budúce generácie.

Iba pred niekoľkými dňami, vo svojich 94 rokoch, vytvoril rekord na Instagrame a získal milión followerov za najkratší čas vôbec. Zároveň streamovacia služba Netflix vydala jeho najnovšiu dokumentárnu snímku Život na našej planéte, v ktorej sa pozerá späť a pomocou vlastných archívnych záberov a spomienok ukazuje, ako sa naša planéta za posledné roky neuveriteľne zmenila.

Za svoj život videl obrovské množstvo fascinujúcej prírody, ale rovnako ju videl aj chátrať a miznúť priamo pred svojimi očami. Dokument iba nehodnotí, ale Attenborough v ňom prináša množstvo zaujímavých riešení, ktorými by sme sa mohli inšpirovať a dopomôcť k tomu, aby planéta Zem nebola o niekoľko rokov neobývateľná.

Najlepšie dokumentárne snímky

David Attenborough vytvoril nepochybne tie najznámejšie dokumenty, ktoré zasiahli divákov po celom svete. Spomeňme si napríklad na dokument Modrá planéta alebo dokumentárny seriál Planéta Zem. Keď si zadáme jeho meno do vyhľadávača na ČSFD, zobrazí sa nám bohatá filmografia, na ktorej sa podieľal aj ako scenárista alebo herec.

Prevažná väčšina jeho tvorby sa vďaka hodnoteniam divákov dostala do červenej kategórie. Inak tomu nie je ani v prípade jeho najnovšej dokumentárnej snímky, ktorá získala okamžite obdivuhodných 97 %, na IMDb 9,2/10 a na Netflixe sa drží v kategórii Top 10 po celom svete. Attenborough je navyše jediným človekom na planéte, ktorý získal filmové ocenenie BAFTA za čiernobiely program, farebný, v HD aj v 3D formáte. Tento úspech mu môže spokojne závidieť nejeden filmový tvorca.

BBC ho najprv odmietla

Meno David Attenborough je po dlhé desaťročia rôznymi spôsobmi spájané s britskou BBC. Zaujímavosťou však je, že prvú pozíciu, o ktorú sa v BBC usiloval, nezískal. Išlo o miesto rozhlasového producenta.

Attenborough začal spolupracovať s britskou BBC v roku 1954 na tvorbe programov všestranne zameraných. O niekoľko rokov neskôr sa stal generálnym riaditeľom BBC. Ani s takýmto úspechom sa ale neuspokojil, po štyroch rokoch rezignoval a vrátil sa späť k cestovaniu a tvorbe svojich dokumentárnych cyklov. Iróniou bol aj fakt, že začal pracovať pre televíziu v období, keď sám doma žiadnu nemal.

Precestoval celý svet

Attenboroughova práca je nepochybne značne spojená s cestovaním. Pri tvorbe dokumentárnych diel precestoval obrovský kus sveta a navštívil aj miesta, o ktorých sa bežnému smrteľníkovi ani nesníva.

Ako príklad si uveďme dokumentárny cyklus Život vtákov. Na to, aby vznikol, musel Attenborough precestovať takmer 412-tisíc kilometrov. To sa dá prirovnať k tomu, akoby ste prešli okolo Zeme 10-krát. Alebo seriál Sedem svetov, jedna planéta, ktorý sa nakrúcal v 41 krajinách naprieč kontinentami celého sveta a po dobu 499 dní.

Vo svojich 83 rokoch navštívil Severný pól a môže sa tak spokojne pochváliť tým, že bol na všetkých kontinentoch. Celkovo sa považuje za jedného z najcestovanejších mužov sveta.

Influencer, akých naša planéta potrebuje

Koncom septembra sa 94-ročnému Davidovi Attenboroughovi podarilo pokoriť rekord, ktorému vládla obľúbená herečka Jennifer Anniston. Na Instagrame získal neuveriteľných, až milión sledovateľov. Podarilo sa mu to za 4 hodiny a 44 minút, čím sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov.

Obdivuhodný je aj zámer, s ktorým si ho vytvoril. Hlavným dôvodom je upozorňovať a ukazovať ľuďom zmeny, ktorým čelí naša planéta. Vo svojom prvom uverejnenom videu vysvetlil, že to robí preto, že svet má problém. Nie iba samotné problémy, ale aj možnosti ich riešenia po niekoľkých dňoch môže na jeho Instagrame vidieť neuveriteľných 5,5 milióna sledovateľov. Ak teda ešte stále zastávate názor, že sociálne siete nemajú žiaden hlbší zmysel, pridajte sa k jeho fanúšikom a sledujte, ako sa dajú využiť aj v prospešnú vec.

Vyriešil vraždu z 19. storočia

Attenborough našiel na svojom pozemku v Richmonde lebku mŕtvej ženy. Vyšetrovateľom sa podarilo zistiť, že ide o pozostatky ženy, ktorá bola zabitá ešte v roku 1879. Za vraždu Julie Thomas bola v tých časoch podozrivá jej slúžka, avšak keďže sa našli iba určité časti jej tela bez lebky, nemohla byť dostatočne usvedčená.

Attenboroughova lebka však potvrdila, že skutočne išlo o Juliu Thomas a prípad mohol byť konečne po dlhých rokoch uzavretý.

Zničili sme si planétu za jeden ľudský život

Vo svojom najnovšom dokumentárnom filme David Attenborough: Život na našej planéte (David Attenborough: A Life on Our Planet) ukazuje, ako sa naša planéta Zem menila počas jeho života. Neboli to zmeny k lepšiemu, práve naopak. A čo je ešte strašnejšie, boli neuveriteľne rýchle. Prebehli totiž priamo pred jeho očami.

Vizuálne pútavý, emočne silný s množstvom myšlienok k zamysleniu. Aj keď tieto zmeny možno nevidíme priamo pred svojimi očami, Attenborough ich vo svojom dokumente zhrnul a ukázal, čo sa nám ľuďom podarilo pokaziť iba za niekoľko desiatok rokov a zároveň ukazuje, čo je nutné spraviť, aby sa Zem nestala neobývateľnou.

Napriek tomu, že je dokumentárna snímka ladená relatívne negatívne, v závere David vysiela do celého sveta ťaživú správu, ktorú je nutné si vypočuť, aby o niekoľko rokov bol život na našej planéte vôbec možný. Attenborough v to dúfa a to aj napriek tomu, že v predchádzajúcich minútach priniesol dojímavé a tragické svedectvo, ktoré nás núti zamyslieť sa a napriek všetkému zostáva optimistický.