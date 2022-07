Zvyknete si niekedy poobede pospať? Vedci upozorňujú, že to môže znamenať vážny zdravotný problém

Pre mnohých je príjemné sa napríklad po dobrom nedeľnom obede natiahnuť na gauč a pri čítaní knihy si na chvíľu zdriemnuť. Avšak takéto niečo môže predznamenávať vážne zdravotné problémy, a to zvýšený krvný tlak a dokonca mŕtvicu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Analýza 350-tisíc ľudí

Na úvod je podstatné poznamenať, že vedci odhalili koreláciu medzi týmito javmi a nie príčinnú súvislosť. Neznamená to, že ak si zdriemnete počas dňa, tak to zapríčiňuje tie vážne zdravotné problémy. Vedci zistili len to, že tieto javy spolu súvisia, uvádza portál Science Alert.

Údaje k výskumu publikovanému v časopise Hypertension vedci získali z analýzy 358 451 anonymných záznamom z britskej databázy Biobank. Tá obsahuje informácie o viac ako pol milióne obyvateľov Spojeného kráľovstva vo veku od 40 do 69 rokov, ktorí poskytovali vzorky a dodávali aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave.

Vedci z údajov vylúčili jedincov, ktorí už mali vysoký krvný tlak alebo mali mozgovú porážku pred začatím štúdie. Ostalo tak viac ako 350-tisíc ľudí, ktorých zdravotný stav vedci sledovali v priebehu rokov. Táto široká vzorka tak poskytla množstvo zaujímavých informácií.

O 12 % vyššie riziko hypertenzie a o 24 % vyššie riziko mŕtvice

Na základe údajov zistili, že najväčšou skupinou ľudí, ktorí si doprajú počas dňa spánok, sú muži, fajčiari, ľudia čo denne pijú alkohol, majú nižšie vzdelanie a nižšie príjmy a tiež trpia nespavosťou a chrápaním.

Pravidelní driemači mali o 12 percent vyššie riziko hypertenzie a o 24 percent vyššie riziko mŕtvice oproti tým, ktorí uviedli, že cez deň spia zriedka či nikdy. Riziko bolo vyššie u mladších účastníkov štúdie (do 60 rokov). Už zvýšenie frekvencie denného spánku o jednu kategóriu z nikdy/zriedka do kategórie niekedy, zvýšil riziko o 40 %.

Už predchádzajúce štúdie zaznamenali potenciálnu súvislosť medzi denným zdriemnutím a hypertenziou, pri ktorej jedna z hlavných komplikácií je práve mŕtvica. Oba tieto stavy sú pritom závažné. Vysoký krvný tlak je hlavnou príčinou skoršej úmrtnosti a mozgová porážka môže spôsobovať dlhodobé zdravotné postihnutie a smrť.

„Tieto výsledky sú obzvlášť zaujímavé, pretože milióny ľudí si pravidelne doprajú denný spánok,“ povedal anestéziológ E Wang z nemocnice Xiangya Central South University v Číne.

Môže ale nemusí byť problém

Ako bolo spomenuté v úvode, ide o korelačnú štúdiu a čísla tak nemusia nevyhnutne znamenať, že je problém v samotnom dennom zdriemnutí. Je možné, že problém tkvie v zlom spánkovom režime a krátke zdriemnutia nepostačujú na to, aby nás ochránili pred zdravotnými problémami, ktoré sa v dôsledku toho vyskytujú.

„Hoci samotné zdriemnutie nie je škodlivé, mnohí ľudia to robia kvôli zlému nočnému spánku. Nekvalitný spánok v noci je spojený s horším zdravotným stavom a zdriemnutie nestačí, aby to kompenzovalo,“ povedal klinický psychológ a spánkový špecialista Michael Grandner z arizonskej univerzity.

Aj keď ide o koreláciu, tá ale nevylučuje príčinnú súvislosť. Vedci už predtým zistili, že krvný tlak môže po zdriemnutí stúpať.