Zvrat v prípade bratov Menendézovcov: Našli list, v ktorom mal Erik v roku 1988 opísať desivé detaily. Šepká sa o prepustení

Bratia Menendézovci spôsobili po rokoch opäť obrovský ošiaľ, keď ich príbeh oživil Netflix v seriáli Monštrum. Ak ste ho videli, alebo jednoducho príbeh Erika a Lylea dobre poznáte, viete, že už dlhé roky trávia vo väzení. Teraz to vyzerá tak, že sa o ich prípade začína opäť hovoriť a mohli by nastať zmeny.

Po tom, ako bratia ožili na obrazovkách streamovacej služby, sa šepkali rôzne klebety o tom, ako by obstáli pred súdom v dnešnej dobe, keďže prípad ako ich bol svojho času niečím neslýchaným.

V auguste roku 1989, kedy spáchali hrozivý čin, mali Erik a Lyle len 18 a 21 rokov. Pripravili o život svojich rodičov Kitty a Josého, ktorí práve sledovali televíziu, a to 13 strelnými ranami. Ako pripomína portál BBC, vyslúžili si doživotie, a to si stále odpykávajú. Aktuálne majú bratia 53 a 56 rokov.

Objavili sa nové dôkazy, ktoré by ich mohli dostať na slobodu

V uplynulých hodinách svet zaplavila správa, ktorá by mohla znamenať zvrat v ich prípade. Objavili sa totiž nové dôkazy, ktoré si podľa prokurátora Georgea Gascóna „zaslúžia preskúmanie ich doživotných trestov“, píše BBC s odvolaním sa na jeho tlačovú konferenciu.

Medzi týmito dôkazmi sa nachádza napríklad list od Erika, ktorý adresoval niekomu zo svojej rodiny a mal byť napísaný v roku 1988, teda niekoľko mesiacov pred vraždou. Erik v ňom podrobne opisoval, ako bol zneužívaný svojím otcom.

Že by mohlo ísť o zaujímavý dôkaz, svedčí aj to, čo poznáme zo seriálu na Netflixe. Súd bratov sa totiž niesol v znamení boja dvoch protichodných teórií. Kým oni tvrdili, že ich otec sexuálne zneužíval a malo ísť o formu vykúpenia, druhá strana argumentovala, že kruto zavraždili svojich rodičov pre peniaze.

Spomína sa aj dôkaz od istého neplnoletého člena chlapčenskej kapely Menudo, ktorého mal José omámiť a sexuálne zneužiť.

Prokurátor v tejto súvislosti plánuje v priebehu dneška podať návrh na opätovné posúdenie prípadu aj s dôkazmi, ktoré by pre Erika a Lylea mohli znamenať zníženie trestu. Chce, aby sa ich trest doživotia bez možnosti podmienečného prepustenia na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia opätovne prehodnotil, doplnil LADbible.

BBC pripomína, že pojednávanie by sa malo uskutočniť v rozmedzí najbližších 30 – 45 dní a mohlo by byť predzvesťou ich podmienečného prepustenia, ktoré by mohlo byť okamžité, keďže si odsedeli dlhý trest a s prihliadnutím na ich vek v čase spáchania činu.

Jeden syn prestrelil hlavu otcovi, druhý zabil plačúcu matku

V kalendári sa písal 20. august 1989 a na policajnej stanici v Los Angeles bol prijatý telefonát. V ňom 21-ročný Lyle Menendez hovorí dispečerovi: „Niekto zabil našich rodičov,“ znel prepis hovoru. Keď policajti prišli na miesto činu, ostali v šoku.

„Bolo to divoké a šialené, tie telá boli totálne zdeformované a roztrhané na kusy po celej obývačke. Nemalo to nič spoločné s telom človeka, ako si predstavujete“ spomína na prvý pohľad miesta činu bývalý policajný kapitán Russ Olson. Po expertíze sa zistilo, že 47-ročný José Menendez dostal 6 rán brokovnicou kalibru 12, pričom jedna z nich smerovala priamo do zátylku. Matka, 45-ročná Kitty Menendez, bola obeťou 10 rán z rovnakej zbrane, pričom keď sa plazila po zemi, volajúc z posledných síl o pomoc, mladší syn jej uštedril ešte strelu do hlavy.