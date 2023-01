Zvrat v prípade Aleca Baldwina: Bude obvinený z neúmyselného zabitia kameramanky

Amerického herca Aleca Baldwina obvinia z neúmyselného zabitia. Herec pri nakrúcaní filmu zastrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú. Obvineniu bude čeliť aj zbrojárka Hannah Gutierrezová Reedová, informuje portál BBC.

Herec vraj odmietol výcvik

K tragédii došlo vo štvrtok 21. októbra v roku 2021 v americkom štáte Nové Mexiko pri natáčaní westernu s názvom Rust, v ktorom Baldwin stvárňoval hlavnú úlohu. Halyna Hutchinsová a Joel Souza „boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin“, uviedol šerif okresu Santa Fe. Zbraň slúžila ako rekvizita.

Postrelenú 42-ročnú kameramanku s ukrajinskými koreňmi previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Režiséra so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Neskôr ho z nej prepustili.

Baldwin podľa žalobcov odmietol výcvik na manéver, ktorý predvádzal v čase streľby. Hercov právnik reagoval na žalobu s tým, že akékoľvek tvrdenie, že bol jeho klient ľahkovážny je „úplne falošné“.