Zverejnili rebríček tých najbezpečnejších miest na svete. Na 1. mieste je obľúbená európska destinácia

Pod pojmom bezpečné mesto si zrejme každý z vás predstaví niečo iné. Pre niektorých je známkou bezpečnosti dostupnosť zdravotných služieb, či to, ak majú svoj bezpečný priestor chodci, ale aj autá. V čom však naozaj spočíva bezpečnosť miest a ako vyzerá rebríček?

Hodnotila sa digitálna, ale aj environmentálna bezpečnosť

Keď sa ľudia rozhodujú, kam najbližšie pocestujú na dovolenku, zvyčajne zvažujú aj to, do akej miery je zvolená destinácia bezpečná. Napríklad, málokto by sa dobrovoľne vybral na výlet do zóny, kde práve zúri vojnový konflikt. V posledných rokoch sa zas kvôli pandémii koronavírusu výrazne zmenil spôsob, akým na bezpečnosť nahliadame, píše portál CNN.

Napriek tomu sa však portálu Economist podarilo zostaviť tzv. Safe Cities Index (SCI – teda Index bezpečnosti miest). Do zoznamu je zaradených celkovo 60 destinácií, pričom hodnotené boli rôzne aspekty bezpečnosti. Medzi nimi napríklad digitálna bezpečnosť, bezpečnosť týkajúca sa zdravia, infraštruktúry, životného prostredia či osobná bezpečnosť.

Popredné priečky už niekoľko rokov po sebe obsadzovali ázijské mestá, ako napríklad Tokio, Singapur či Osaka. Najbezpečnejším mestom za rok 2021 sa však tentoraz stalo európske mesto Kodaň. Prvú priečku obsadilo toto mesto po prvýkrát, pričom získalo hodnotenie 82,4 bodov z celkového počtu 100. Pred dvoma rokmi, v roku 2019 pritom hlavné mesto Dánska dosiahlo 8. priečku, čo je poriadny skok vpred.

Najbezpečnejším mestom na svete je Kodaň

Novinkou v hodnotení je environmentálna bezpečnosť, v ktorej Kodaň vyniká a skvele sa mestu darilo aj v oblasti osobnej bezpečnosti. Kľúčovým faktorom je nízka kriminalita, ktorá v súčasnosti dosahuje rekordné minimum za posledných 10 rokov. Mesto je výnimočné okrem toho aj sociálnou súdržnosťou a relatívne malými rozdielmi v sociálno-ekonomických vrstvách. To znamená, že upratovačka, ale aj generálny riaditeľ nakupujú v tých istých potravinách a ich deti navštevujú rovnakú školu bez ohľadu na bohatstvo.

Obyvatelia Dánska si bezpečnosť veľmi vážia a dôležitá je pre nich dôvera. Kanadské Toronto však nezaostáva, na druhom mieste sa ocitlo s hodnotením 82,2 bodov a Singapur získal 80,7 bodov. Aj keď sa austrálske mesto Sydney ocitlo na štvrtej priečke s hodnotením 80,1 bodov, kraľovalo v oblasti digitálnej bezpečnosti. Tokio, ktoré bolo najbezpečnejším mestom za rok 2019, tento rok obsadilo až piate miesto s hodnotením 80,00 bodov.

Ako vyzerá rebríček 10 najbezpečnejších miest na svete?