Zverejnili rebríček najlepších miest na svete, kde môžete žiť. V prvej desiatke sa nachádza aj Praha

Ak by ste sa niekedy v budúcnosti chystali sťahovať a neprekážalo by vám, že je to mimo Slovenska, máme pre vás skvelú pomôcku. V týchto mestách nájdete tie najkrajšie pamiatky, najlepšie kaviarne ako stvorené na príjemné posedenie a zažijete v nich jedinečný pocit spolupatričnosti.

Portál Time Out opäť prichádza s rebríčkom tých najlepších miest na svete. Na týchto miestach zažijete ten najlepší relax, no zároveň sú plné skvelých reštaurácií a kaviarní, kde si na svoje prídu vegáni, ale aj milovníci steakov a dobrej kávy či sladkých dobrôt. Tohtoročný rebríček pomohlo zostaviť viac ako 27 000 ľudí žijúcich v mestách. Tentoraz to bolo o niečo náročnejšie, museli totiž brať ohľad nielen na kultúrne zážitky či na čistotu mesta, ale aj na to, ako sa tu žije s rôznymi obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu.

Prvé miesto obsadilo San Francisco

Keď bola situácia týkajúca sa pandémie najhoršia, San Francisco neváhalo a zaviedlo tie najtvrdšie opatrenia v USA. Malé biznisy sa však vynašli a našli spôsob, ako sa udržať nad vodou a prinášať ľuďom potešenie aj naďalej. Okrem toho, ľudia tú držia spolu, čo sa odráža aj na najvyššej miere očkovanosti, píše CNN. Mesto vyniká aj množstvom zelene a schopnosťou prispôsobiť sa. A nudiť sa tu jednoznačne nikdy nebudete, vždy je čo robiť a objavovať.

Amsterdam

Aj Amsterdam sa v časoch pandémie zameral na kultúru a históriu mesta. Jeho obyvatelia sú spokojní aj s množstvo zelene a s udržateľnosťou. Pre mnohých bola tŕňom v oku slávna štvrť Red Light District, inak je však mesto považované za moderné a priateľské voči životnému prostrediu.

Manchester

Aj Manchester je ukážkou toho, že ak sa chce, všetko sa dá. Obyvatelia v tých najhorších časoch spojili sily a vytvorili priestor, na ktorí sú hrdí. Mesto je podľa nich ukážkou kreativity a nechýbajú ani festivaly či iné udalosti, ktoré si nenechá ujsť žiaden fanúšik kultúry a umenia. Celková atmosféra je tu nesmierne priateľská, po celý čas máte pocit, ako keby ste boli medzi dobrými susedmi.

Kodaň

Dánsko je dlhodobo považované za krajinu, kde žijú tí najspokojnejší ľudia na svete. Veď práve tu vznikol slávny koncept hygge, ktorého hlavnou myšlienkou je vytvoriť dokonale útulný priestor na oddych. V meste je neustále čo objavovať a na svoje si prídu aj milovníci zelene.

New York

V zozname najlepších miest sa tento rok ocitol aj New York, ktorý je ukážkou odolnosti. Úspechom je napríklad iniciatíva Open Restaurants, v rámci ktorej sa obyčajné chodníky premenili na živé komunitné centrá.

Montreal

V budúcnosti by ste si jednoznačne mali nájsť chvíľku času aj na návštevu Montrealu. Je to mesto plné života a kultúry, nuda a monotónnosť tu neprichádza do úvahy. V tomto meste môžete ukázať svoje pravé „ja“ a užiť si množstvo neviazanej zábavy.

Praha

V top 10 nájdete aj Prahu. Napriek tomu, že si počas lockdownu prešla náročným obdobím, na kráse jej to neubralo, ba práve naopak. Aj keď vo väčšine svetových miest sú ľudia radi, ak sa môžu presúvať autom, tu by ste si určite mali nájsť čas na pokojnú rannú kávu a prechádzku po námestí či Karlovom moste.

Tel Aviv

Ani v Tel Avive sa život napriek pandémii nezastavil, aj keď krátka pauza bola nevyhnutná. Na svoje si tu prídu milovníci piknikov či jógy v parku alebo na pláži, ale aj tí, ktorí si nenechajú ujsť žiaden kvalitný koncert.

Porto

Porto je okrem iného známe aj vďaka graffiti umelcom, ktorí mesto svojimi dielami skrášľujú najmä v poslednom roku. Pri milovníkov klasického umenia zas svoje brány otvárajú galérie. Dôraz sa kladie na budovanie chodníkov pre chodcov a cyklistov, rozširujú sa terasy a komunitné záhrady.

Tokio

Ľudia v Tokiu nosili rúška už dávno predtým, ako začala pandémia, zasiahla ich preto o niečo menej, ako zvyšok sveta. Za posledné 2 roky pribudlo v meste množstvo nových atrakcií, objavovať ich môžete od rána do večera. Okrem toho, funguje tu skvelý systém mestskej hromadnej dopravy, všade, kam potrebujete, sa dostanete rýchlo a jednoducho.

Súčasťou rebríčka bolo celkovo 37 miest, ktoré nájdete tu.