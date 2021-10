Zverejnili nové detaily: Muža, ktorý Baldwinovi podal nabitú zbraň, už raz vyhodili, pri natáčaní postrelil ženu

Americký herec Alec Baldwin nešťastnou náhodou smrteľne postrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú a režiséra Joela Souzu zranil. Došlo k tomu počas natáčania filmu Rust v americkom štáte Nové Mexiko.

O tragédii informujú všetky médiá, filmový svet ostal po udalostiach v šoku. Posledné dni sa však dozvedáme, že natáčanie neprebiehalo štandardne. Mnoho zamestnancov dalo výpoveď, niektorí skončili dokonca v ten istý deň, kedy zomrela kameramanka Hutchinsová. Členovia tímu sa sťažovali, že neboli dodržiavané podmienky zmluvy a rovnako ani bezpečnostné štandardy.

Podobný incident sa už udial

Najnovšia informácia je ešte závažnejšia. Zbraň, ktorá bola nabitá a vystrelil z nej herec Alec Baldwin, mu do rúk podal asistent režiséra Dave Hallas. Ten bol pred rokmi z práce prepustený za podobný incident. Pri natáčaní filmu Freedom’s Path ešte v roku 2019 zbraň, ktorú mal rovnako na starosti, vystrelila a zranila člena tímu. Našťastie, nie smrteľne, informuje CNN.

Vtedy Hallas nechtiac postrelil technickú pracovníčku Maggie Gollovú. Svedkovia sa vyjadrili, že Hallas často nedodržiava bezpečnostné štandardy na pracovisku a porušuje tak mnohé nariadenia.

Pri natáčaní filmu dostal herec Alec Baldwin nabitú zbraň od asistenta režiséra Davea Hallasa. Ten mu naznačil, že rekvizitu môže bezpečne použiť, konkrétne povedal “cold gun”. Vyplýva to zo súdnych záznamov, ktoré zverejnili ešte v piatok. Zároveň zverejnili čestné vyhlásenie, ktoré detailne popisuje, čo sa dialo v prvých sekundách po výstrele, informuje Reuters.

Alec Baldwin mieril presne do kamery, keď vystrelil zo zbrane. Zasiahol kameramanku rovno do hrude. Vyhlásenie potvrdilo, že herec dostal do rúk zbraň s informáciou, že nie je nabitá. Zrazu bolo počuť zvuk ako úder bičom a hlasné puknutie. Kameramanka sa chytila za brucho a strednú časť tela a začala strácať rovnováhu, až kým nespadla dozadu na zem. Halyna Hutchinsová ešte stihla povedať, že si necíti nohy. V tom čase vedľa nej stál druhý kameraman Reid Russel. Zo smrteľného incidentu nebol zatiaľ nikto obvinený, vyšetrovanie však stále pokračuje.