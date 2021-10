Baldwin mieril presne do kamery, myslel, že zbraň nie je nabitá. Zverejnili, čo sa dialo prvé sekundy po výstrele

Americký herec Alec Baldwin nešťastnou náhodou smrteľne postrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú a režiséra Joela Souzu zranil. Došlo k tomu počas štvrtkového natáčania filmu Rust v americkom štáte Nové Mexiko.

Pri natáčaní filmu dostal herec nabitú zbraň od asistenta režiséra. Ten mu naznačil, že rekvizitu môže bezpečne použiť. Vyplýva to súdnych záznamov, ktoré zverejnili v piatok. Zároveň zverejnili čestné vyhlásenie, ktoré detailne popisuje, čo sa dialo v prvých sekundách po výstrele, informuje Reuters.

Alec Baldwin mieril presne do kamery, keď vystrelil zo zbrane. Zasiahol kameramanku rovno do hrude. Vyhlásenie potvrdilo, že herec dostal do rúk zbraň s informáciou, že nie je nabitá. Zrazu bolo počuť zvuk ako úder bičom a hlasné puknutie. Kameramanka sa chytila za brucho a strednú časť tela a začala strácať rovnováhu, až kým nespadla dozadu na zem. Halyna Hutchinsová ešte stihla povedať, že si necíti nohy. V tom čase vedľa nej stál druhý kameraman Reid Russel.

Zo smrteľného incidentu však nebol zatiaľ nikto obvinený, vyšetrovanie však stále pokračuje. Otvorila sa ale téma bezpečnosti pri natáčaní, ktorá momentálne rezonuje všetkými médiami. Webový portál TMZ informoval, že zo zbrane sa predtým malo strieľať, keď ňou strieľali členovia štábu a použili ostré náboje. Odvolávajú sa však na zdroj, ktorý nechcel byť menovaný. Polícia na tieto informácie nereagovala.

Petícia za zákaz strelných zbraní

Petíciu za zákaz ostrých strelných zbraní pri nakrúcaní filmových scén a za lepšie pracovné podmienky pre štáby podpísalo do nedele popoludnia viac než 18 000 ľudí. “Neexistuje nijaké ospravedlnenie, že sa niečo také stane v 21. storočí,” píše sa v texte petície, ktorú inicioval scenárista a režisér Bandar Albuliwi.

V reakcii na tragédiu, ktorú Baldwin nechtiac spôsobil, sa produkcia úspešného policajného seriálu The Rookie rozhodla pre okamžitý zákaz použitia ostrej munície pri nakrúcaní. Niektorí ľudia z prostredia filmového priemyslu však uviedli, že použitie zbraní pri nakrúcaní nie je problém.

Shi Lian Huangová, ktorá je prvou profesionálnou zbrojmajsterkou v Hollywoode, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napríklad napísala, že pracovala na stovkách filmových scén s použitím zbraní, ktoré sa zaobišli bez incidentov, lebo sa dodržiavali prísne bezpečnostné protokoly a používali ochranné kryty. “Tragédia, ktorá sa udeje týmto spôsobom, popiera všetko, čo viem o zaobchádzaní so zbraňami vo filmových scénach,” napísala.

Spomienkový obrad

Pripustila, že pri nakrúcaní filmu Rust možno neboli dodržané “tie najzákladnejšie, najštandardnejšie bezpečnostné postupy. A že nikto napriek tomu výrobu (filmu) nezastavil”.

Baldwin spolupracuje s policajným vyšetrovaním, ktoré sa zameralo na špecialistu zodpovedného za zbraň a asistenta režiséra, ktorý ju pred nakrúcaní osudnej scény hercovi odovzdal. V nedeľu sa Baldwin v meste Santa Fe zúčastnil na neverejnom spomienkovom obrade za 42-ročnú Halynu Hutchinsovú, ktorú vo štvrtok počas nakrúcania jednej zo scén smrteľne postrelil do hrude. Zranený bol pritom aj režisér Joel Souza (48), ktorý bol po krátkej hospitalizácii z nemocnice prepustený.

Medzičasom organizácia International Cinematographers Guild Local 600 zorganizovala na internete zbierku s cieľom získať finančné prostriedky na podporu rodiny Hutchinsovej, ktorá s manželom Matthewom vychovávala deväťročného syna. Americký filmový inštitút (AFI) zriadil na počesť Hutchinsovej štipendium na podporu začínajúcich kameramaniek.