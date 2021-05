Zváračovi do ucha natiekla roztavená oceľ. Trvalo osem týždňov, kým mu ju odtiaľ odstránili

Niekedy sa lekári musia popasovať s veľmi neobvyklými až kurióznymi prípadmi zranení. Takým je aj tento. Do nemocnice prišiel muž, ktorý sa sťažoval na bolesť v uchu a to, že nepočuje. Lekári veľmi rýchlo prišli na to, v čom je problém.

Mal oceľ v uchu

Lekári, ktorí prípad opísali v správe BMJ Case Reports 2021 uvádzajú, že toto je iba jeden z piatich prípadov svojho druhu. Ako píše IFL Science, 60-ročný muž prišiel na pohotovosť a sťažoval sa na silnú a pálčivú bolesť v pravom uchu. Príčina bola veľmi rýchlo odhalená. Muž ten istý deň používal pri oprave návesu zváračku a keď ležal naboku, nepoužíval žiadne chrániče sluchu a vtedy mu do ucha kvapla roztavená oceľ.

Tá mu prepálila cestu cez vonkajší zvukovod až do ucha, potom započul pískanie a následne na ucho ohluchol. Muž si nalial do ucha vodu, aby zmiernil bolesť a išiel do nemocnice.

Prepálené ucho

Pri vyšetrení sa zistilo, že má prepálený bubienok. Takisto pociťoval zvláštne chute a stratu sluchu, inak sa javil byť v poriadku. Bol poslaný na ušné, nosné a krčné oddelenie na podrobné vyšetrenie a dostal lieky proti bolesti. Kov však stále ostával uviaznutý v jeho hlave.

Bol zaradený na zoznam čakateľov na operáciu, ktorá nastala až po 8 týždňoch. Medzitým prekonal dve infekcie v uchu a tiež sa zistilo pri vyšetreniach, že bol zasiahnutý lícový nerv, ktorý prenáša chuťové údaje do mozgu.

Operácia pomohla

Chirurgovia sa rozhodli pre odstránenie kovu operáciou. Bolo odstránené zapálené tkanivo spolu s kovom. Pacient následne trpel dočasnou stratou sluchu, inak zažil iba minimálne poškodenia. Našťastie vnútorné ucho ostalo kovom aj infekciami nepoškodené, čo by inak mohlo spôsobiť problémy napríklad s rovnováhou.

Lekári v správe uviedli, že muž mal mimoriadne šťastie a predpokladá sa s úplným zotavením. Muž sa neskôr vrátil k svojej pôvodnej práci, pričom sľúbil, že už bude používať v takýchto prípadoch chrániče uší.