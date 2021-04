Chlapec sa narodil s tromi penismi. Ide o historicky prvý zdokumentovaný prípad

Prípady, že by sa dieťa narodilo s difáliou, teda s dvomi penismi, sú mimoriadne vzácne a uvádza sa, že jedno takéto dieťa sa narodí na asi 6 miliónov novorodencov. Avšak to, že by sa dieťa narodilo s trifáliou, teda s tromi penismi, je niečo, čo moderná medicína doteraz nepoznala.

Dieťa sa narodilo v Iraku koncom minulého roka. Lekári opísali prípad v časopise International Journal of Surgery Case Reports, kde sa uvádza, že ide o prvý takýto zaznamenaný prípad.

Dva penisy navyše

Rodičia si po troch mesiacoch od pôrodu všimli, že chlapec má istý opuch na miešku a zbadali tiež dva výčnelky, ktoré sa podobali malým penisom, píše portál IFL Science. Pri vyšetrení lekári zistili chlapcovi hydrokélu (tekutinu pri semenníku) a tiež, že výčnelky sú skutočne penisy. Jeden vyrastal od koreňa, kde rastie aj hlavný penis a druhý mu vyrastal pod mieškom.

Lekári po konzultácii pristúpili k náprave. Odstránili hydrokélu, čo je bežný urologický zákrok a následne odstránili aj dva prebytočné penisy. Operácia prebehla úspešne a dieťa nemá doteraz žiadne problémy.

Jediný na svete

Ako sme písali v úvode článku, difália je mimoriadne vzácna, no trifália až doteraz nebola zaznamenaná. Lekári netušia, čo ju spôsobilo, aj keď niektoré výskumy naznačujú, že svoju úlohu môže zohrať či už infekcia alebo užívanie drog počas tehotenstva. Difália vo všeobecnosti nie je nebezpečná a penis navyše nemá žiadnu funkciu, okrem toho, že zavadzia.

Lekársky tím sa aj pre jedinečnosť prípadu rozhodol, že bude monitorovať chlapcov zdravotný stav. Chcú zistiť, či vrodený defekt sa nejako neodzrkadlí pri jeho vývine, či nebude mať nejaký prejav v puberte alebo aj v predmanželskom období. Zatiaľ sa však zdá, že chlapec nemá žiadne problémy a lekári dúfajú, že prežije plnohodnotný a normálny život.