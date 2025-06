Zuzana o boji s anorexiou: Plakala som, keď mi mama dávala jedlo, musela som sa znova učiť jesť. Návrat do normálu bol dlhý

Porucha príjmu potravy – pojem, ktorý sa v spoločnosti často spája s extrémnou štíhlosťou, no len málokto si uvedomuje, aký komplexný a tichý boj sa za tým skrýva. Mentálna anorexia neútočí nahlas, nezačne dramaticky. Prikradne sa potichu, často prezlečená za zdravý životný štýl či „len pár úprav jedálnička“.

Zuzana Čižmárová o tom vie svoje – kedysi sama bojovala s mentálnou anorexiou, dnes pomáha druhým ako peer konzultantka v organizácii Chuť žiť. Jej príbeh je varovaním, ale aj motiváciou nevzdať sa a bojovať.

Začalo to celkom nevinne – túžbou zdravo sa stravovať, schudnúť pár kíl, zapadnúť. No čoskoro sa z bežnej diéty stal prísny režim plný výčitiek, úzkostí a tichého sebazapierania. To, čo okolie vnímalo ako disciplínu, bol v skutočnosti začiatok choroby, ktorá jej zmenila život. A hoci si to spočiatku nechcela pripustiť, signály boli jasné – a prišli najmä od najbližších.

O anorexii hovorí ako o „nechcenom spolubývajúcom“, ktorý vám diktuje, čo máte jesť, ako sa cítiť a ako sa pozerať na seba v zrkadle. Skreslené vnímanie reality, tlak zo sociálnych sietí, tichý perfekcionizmus a potreba kontroly – to všetko sa zmiešalo do jedného bolestivého celku. A keď sa zdalo, že sa z neho nikdy nedostane, nastal obrat. Aj vďaka pomoci odborníkov, rodiny a postupnej práci na sebe.

V rozhovore úprimne hovorí o tom, čo si prežila, ako sa menil jej vzťah k telu, jedlu i svetu okolo nej. Zároveň upozorňuje na nebezpečný obsah na internete – vrátane fenoménu „SkinnyTok“ – a vysvetľuje, prečo sú poruchy príjmu potravy omnoho častejšie, než si väčšina ľudí myslí.

Porucha príjmu potravy sa často prikradne nenápadne, môže najskôr dokonca vyzerať len ako zdravý životný štýl. Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že máte problém?

Pri PPP je často zradné práve to, že človek si dlho nemusí uvedomovať, že sa niečo deje. U mňa to bolo rovnaké. Na strednej škole som začala chudnúť s tým, že sa chcem “zdravo stravovať” a trochu si upraviť postavu. No postupne sa z toho stal režim plný nutkavých myšlienok a kontroly. Sama som si to ale nevedela priznať. Boli to moji rodičia, ktorí si všimli, že sa mením – že to už nie som ja.

V danom momente si málokto uvedomuje, že ohrozuje sám seba. Čo vás doviedlo až k mentálnej anorexii?

Anorexia nie je o jednej konkrétnej príčine. Je to spleť faktorov – u mňa sa to spojilo v mix biologickej predispozície, povahových rysov, bolestivých skúseností z detstva (napr. šikany), komentárov z okolia a tlaku na to, aby som zapadla do ideálu krásy, ktorý som vnímala najmä cez sociálne siete. Rada hovorím, že sa stretlo viacero nešťastných okolností v nesprávny čas.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak máte otázky týkajúce sa porúch príjmu potravy, bezplatnú pomoc ponúka Chuť žiť na čísle 0800 221 080 (v pondelok a v stredu od 10:00 do 18:00, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 10:00 do 16:00)

Aké boli prejavy, ktoré ste na sebe pozorovali?

Úprimne, veľa som si toho neuvedomovala. A práve to je častým znakom PPP. Zatiaľ čo fyzické zmeny sa dajú skryť pod oblečením, tí najbližší si začali všímať zmeny v mojej osobnosti. Už som nebola to usmievavé dievča, ktoré šírilo smiech. Bola som tichá, úzkostná, smutná a najmä – veľmi citlivá a niekedy až výbušná v kontexte jedla.

Ako to vnímalo vaše okolie?

Rodičia a najbližší si zmeny všimli medzi prvými. Spätne som za to neuveriteľne vďačná. Mnoho ľudí takéto zázemie nemá a ich problémy ostávajú dlho nepovšimnuté.

V posledných rokoch sa o téme PPP hovorí aj v súvislosti so sociálnymi sieťami. Ich riziká mi pripomínajú tie, o ktorých sa kedysi hovorilo v spojitosti so ženskými časopismi. Ako na vás vplývali videá na internete?

Bolo to veľmi nenápadné. Som súčasťou generácie, ktorej dospievanie formovali sociálne siete. Vplývali na mňa dvoma smermi – jeden bol vzhľad. Začala som sledovať influencerky, ktoré “dokonalo” vyzerali, čo vo mne vytváralo tlak, že takto by som mala vyzerať aj ja. Druhý smer sa týkal výživy. Narazila som na množstvo výživových rád, ktoré boli často mýty – no vtedy som ich prijala ako pravdu. A začala som ich žiť.

Kedysi boli spúšťačmi časopisy, čo je to dnes?

Dnes sa presunuli do online priestoru. No okrem sociálnych sietí je to aj spoločenský tlak – na výkon, vzhľad, dokonalosť. Diétna kultúra nás stále sprevádza v mnohých oblastiach života.

