ZSSK už o pár dní spúšťa 26 nových letných spojov: Okrem Chorvátska sa môžete tešiť aj na vlak do tejto krajiny

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v koordinácii s Ministerstvom dopravy (MD) SR, národným portálom cestovného ruchu Slovenska Slovakia Travel a krajskými organizáciami cestovného ruchu (KOCR) rozširuje služby o letné vlakové spoje. Od 17. júna podporí turizmus 18 letných vlakov na Slovensku, osem medzištátnych vlakov do Poľska a autovlak do Splitu. Budú premávať do 17. septembra. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Premávať bude aj linka, ktorá bola minulý rok najobľúbenejšia, a to z Košíc do Starej Ľubovne. Využilo ju 28 % cestujúcich letných vlakov.

„Počas minuloročnej turistickej sezóny ZSSK letnými vlakmi za 176 dní prepravila viac ako 43.000 spokojných cestujúcich, pričom priemerná denná obsadenosť týchto vlakov bola 246 osôb. Rok predtým sme prepravili bezmála 42.000 cestujúcich,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň s tým, že ZSSK prepravila počas júla a augusta 2022 viac ako 11 miliónov cestujúcich, čo je oproti sezóne 2021 nárast o 18 %.

Vlak na trati Zvolen-Štúrovo bude jazdiť na základe podnetov od cestujúcich oproti minulému roku skôr, a to o 7.50 h zo Zvolena. ZSSK to odôvodnila tým, že cestujúci budú mať dlhší čas na spoznanie Štúrova či kúpanie sa v miestnom akvaparku.

Pravidelné vlakové spojenie so službou prepravy osobných automobilov a motoriek do Splitu odchádza z Bratislavy každú stredu, piatok a nedeľu o 15.53 h, v opačnom smere zo Splitu do Bratislavy vždy vo štvrtok, v sobotu alebo v pondelok o 17.20 h do 7. októbra 2023. Viac informácií je na webovej stránke ZSSK.