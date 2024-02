Zrútila sa kyanidová pôda, sú tam uviaznutí. V bani na zlato zachraňujú 9 osôb, situácia je vážna

Najmenej deväť baníkov uviazlo v utorok po zosuve pôdy v bani na zlato na východe Turecka. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP. K zosuvu pôdy prišlo v bani Copler pri meste Ilič ležiacom v horskej provincii Erzincan okolo 14:30 hodiny miestneho času (12.30 SEČ).

Ako uvádza The Guardian, stovky tureckých záchranárov hľadajú na poli s kyanidom deväť pracovníkov bane, ktorých v utorok pohltil zosuv pôdy, ktorý sa prevalil cez otvorenú jamu.

Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya uviedol, že od zosuvu pôdy je nezvestných deväť pracovníkov bane. „Myslíme si, že sú pochovaní pod zemou,“ uviedol. Dodal, že na mieste sa nachádza 400 pracovníkov zásahových zložiek, ktorí po nich pátrajú. Yerlikaya pre štátnu televíziu TRT povedal, že okamžite nainštalovali záchranné vozidlá, generátory a nočné osvetlenie.

#BREAKING : Nine people are missing after a landslide hit a gold mine in eastern Turkey.

The mine in Erzincan province is operated by Lidya Madencilik and owned by Turkey-based Calik Holding and Toronto-listed SSR Mining.#Turkey #landslide #GoldMine #AnagoldMiningCompany… pic.twitter.com/sf8cyXVLJb

— upuknews (@upuknews1) February 13, 2024