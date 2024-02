Ukrajinci mali dnes ráno potopiť veľkú ruskú loď Cezar Kunikov. Najprv bolo počuť výbuchy, potom išla ku dnu

Generálny štáb ukrajinskej armády v stredu oficiálne potvrdil útok na veľkú ruskú výsadkovú loď Cezar Kunikov v Čiernom mori, ku ktorému došlo v stredu ráno.

Velenie ukrajinskej armády o tom informovalo vo vyhlásení, z ktorého citovala britská stanica BBC.

Loď sa v čase útoku nachádzala v ukrajinských teritoriálnych vodách pri meste Alupka na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove. Pri útoku bola zničená, píše sa vo vyhlásení.

Ruské ministerstvo obrany sa k správe ukrajinských médií zatiaľ tiež nevyjadrilo. V stredu ráno len informovalo, že v noci na stredu bolo nad Čiernym morom „zachytených“ šesť dronov.

⚡️Ukraine sinks another Russian warship, “Cezar Kunikov“, in the Black Sea.

Magura V5 drones sank the russian warship near occupied Alupka, Crimea.

This footage was released by HUR to confirm the hit.https://t.co/bwBGJ2rWZD pic.twitter.com/iPpstyFMUX

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 14, 2024