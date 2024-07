Zora Czoborová sa rozhodla dostať svoju 85-ročnú mamu do formy. Reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať

Hoci má už dávno po 50, telo a fyzičku by jej mohli závidieť mnohé mladé ženy. Známa fitneska navyše pomáha aj ostatným ženám dosiahnuť ich vytúženú postavu a dokazuje, že cvičenie je pre každého. Teraz sa to len potvrdilo.

57-ročná Zora Czoborová sa v súčasnosti venuje fit pobytom, kde pomáha ľuďom chudnúť a pracovať na ich zdraví. Okrem toho pracuje sama na sebe a v súčasnosti sa snaží nabrať svalovú hmotu. Popri všetkom tom cvičení však nezabúda ani na rodinu a do svojho zdravého životného štýlu najnovšie zapojila aj svoju mamu.

Chce, aby bola v najlepšej forme

Kto Zoru sleduje na sociálnych sieťach, vie, že má blízky vzťah so svojou mamou. Teraz sa však ešte viac prehĺbil, keďže sa ju rozhodla zapojiť do toho, čo miluje a zároveň jej tak pomôcť so zdravím. „Cieľom je dostať babinu (85 rokov) do naj formy,“ napísala Zora do popisu k záberom s jej mamou.

Na ďalších videách potom ukázala zábery z aqua aerobicu, ktorému sa spoločne venujú. Zora sa, samozrejme, chopila roly inštruktorky a jej mama poctivo cvičí v bazéne.

Tieto zábery potešili mnohých Zoriných fanúšikov, ktorým sa páči, že sa o mamu takto stará a kvitujú im ich puto. „Si veľkým vzorom pre mnoho detí svojich rodičov, koľko lásky vie dať dieťa svojmu rodičovi a ako sa dá po celý život o nich starať,“ odkázala jej napríklad jedna fanúšička.

„Skláňam sa pred tebou, Zorka. Si úžasná,“ pridala sa ďalšia. Tretia zas píše: „Zorka – najlepšia dcéra na svete! Skvelý človek má krásne srdce, úžasné.“