Zo šialeného hororu ľudia plačú: Diváci Netflixu zostali vydesení po zhliadnutí tohto filmu

Diváci Netflixu pravidelne zaplavujú Twitter svojimi dojmami z desivých hororov, ktoré videli. Práve teraz svoju pozornosť upriamili na film pochádzajúci ešte z roku 2020 s názvom #Alive, ktorý ich poriadne prekvapil. Upozornil na to portál LADbible.

#Alive je juhokórejský mix hororu a drámy. Odohráva sa vo svete, ktorý zasiahne smrtiaci zombie vírus. Hlavný hrdina, ktorý zostáva uväznený vo svojom byte, z balkóna sleduje šialenstvo odohrávajúce sa vonku, no chce a potrebuje nájsť spôsob, ako prežiť.

Snímka dostala od divákov priemerné hodnotenia. Na ČSFD jej svieti 61 % a na IMDb 6,3/10. Ako to už pri tomto žánri býva, rozdelil divákov. A aj tu sa našli tí, ktorým sa skutočne páčil.

Guys if you haven’t seen #Alive on Netflix you’re missing out, it was an emotional fucking rollercoaster, my sister @VeryTotallyGay bawled her eyes out, and it’s a damn zombie movie

It is so good, watch RIGHT NOW

— El Ryano (@ElRyano1) January 6, 2023