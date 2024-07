Pozemky za smiešne ceny: Táto európska krajina núka jedinečnú príležitosť, presťahovať sa sem môžete aj vy

Taliansko je známe tým, že núka domy za euro a do riedko osídlených oblastí sa tak snaží prilákať nových obyvateľov. Avšak v mnohých krajinách sa ľudia sťahujú do veľkých miest za lepšími pracovnými príležitosťami, kým menšie mestá a dediny ostávajú prázdne. S podobným problémom bojuje aj Švédsko, nových obyvateľov chce prilákať lacnými pozemkami.

Pozemky za drobné

Ako informuje web Euronews, švédske mesto Göten sa snaží prilákať viac obyvateľov predajom pozemkov len za 1 švédsku korunu (v prepočte 0,08 eura) za meter štvorcový. Nová kampaň je súčasťou projektu, ktorý má pomôcť malému mestu s približne 5 000 obyvateľmi prilákať nových ľudí a kompenzovať starnúcu populáciu a pokles pôrodnosti.

Mesto tvrdí, že kampaň je úplne bez obmedzení, o pozemky sa môže zaujímať ktokoľvek. Rado privíta nových obyvateľov aj zo zahraničia. Nie je celkom jasné, či bude potrebné zaoberať sa švédskym občianstvom, je ale lepšie myslieť aj na toto. Navyše, kupujúci nesmú pozemky po kúpe len tak nechať ležať. Musia na nich do dvoch rokov začať stavať, inak sa vrátia miestnej samospráve.

Zapojila sa aj ďalšia obec

Miestny starosta Johan Månsson sa vyjadril, že stavba domu je síce drahá, no aj kúpa pozemku je neraz masívnou položkou. Práve v tom spočíva výhoda lacných pozemkov v Götene. „Ak by kampaň znamenala, že nejaká rodina bude mať odvahu postaviť si tu dom napriek súčasnej ekonomickej situácii, bolo by to fantastické. Niektoré z týchto pozemkov sú na predaj už dlhé roky, často dokonca aj desaťročia,“ vyjadril sa starosta.

Göten je obľúbenou turistickou destináciou, ktorú navštevujú ľudia zo Švédska, ale aj z rôznych kútov sveta. Jednoznačne má čo ponúknuť, na svoje si tu prídu milovníci histórie, ale aj prírodných krás. Göten nie je jediné miesto, ktoré núka lacné pozemky. Obec Hylte spustila podobnú kampaň začiatkom tohto roka, za rovnakú sumu núka desiatky pozemkov. Kampaň v Götene pobeží celý tento rok a ešte aj budúci. Čo bude ďalej, to sa ešte uvidí.