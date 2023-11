Známy slovenský portál zaradili medzi konšpiračné weby: Stránka má obsahovať dezinformácie a lživú propagandu

Portál Konšpirátori.sk združuje stránky slovenského, ale aj českého internetu, pred ktorými by sa mali mať čitatelia na pozore. Najnovšie na zoznam pribudla stránka, ktorú mnohí považovali za seriózne médium.

Na portál Konšpirátori.sk pribudol po novom portál Štandard. Ako o sebe píše na svojom webe, tak „Štandard je internetový denník, ktorý sa hlási k hodnotám slobody, otvorenosti, vlastenectva a hľadania pravdy.“

Na tému upozornil portál Živé. Konšpirátori.sk zaradili denník Štandard do zoznamu stránok so sporným obsahom, teda do zoznamu, kde sa nachádzajú stránky, kde majú členovia komisie Konšpirátori.sk pochybnosti o dôveryhodnosti a kvalite obsahu a neodporúčajú na nich inzerovať či na ne odkazovať.

„Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktmi, napríklad fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti, a tak ďalej,“ hodnotí v posudku jeho autor.

Zaradenie si všimol aj samotný portál

Zaradenie Štandardu medzi konšpiračné weby si všimol aj samotný portál a šéfredaktor Jaroslav Daniška napísal článok, v ktorom zaradenie kritizuje.

„Niekto z okraja spektra nemôže určovať, čo je dovolené, a čo už nie. Ani to, ktorý konzervatívec je ešte dobrý, pretože má rád hladkanie po srsti, a ktorý – nehanebník! – si už dovolí kritizovať nelegálnu migráciu, úpadok západnej kultúry, či kultúru smrti, ako o nej písal Ján Pavol II.,“ napísal.