Známy autobus z aljašskej divočiny našiel nový domov. Kde ho teraz môžu turisti navštíviť?

Jedna z najznámejších turistických atrakcií aljašskej prírody bola pre návštevníkov príliš ťažko dostupná. Po stratách na životoch či neustálych záchranných akciách, sa preto autobus preslávený knihou a filmom Into the Wild rozhodli tamojšie autority odstrániť. Dlho sa nevedelo, či autobus premiestnia na prístupnejšie miesto alebo ho zošrotujú. Napokon došlo k prvej alternatíve.

Známy autobus preslávený knihou a filmom Útek do divočiny (Into the Wild) našiel nový domov. Tým sa stalo omnoho bezpečnejšie a prístupnejšie miesto – Musem of the North, ktoré spravuje University of Alaska v meste Fairbanks. Informoval o tom web Deadline s odvolaním na oficiálnu tlačovú správu.

Z divokej prírody do mesta

Autobus, v ktorom zahynul mladý filozof a hrdina knihy Christopher McCandless vo veku 26 rokov, patril medzi známe aljašské atrakcie dlhé roky. Fanúšikovia knihy a následne i filmovej adaptácie sa chceli pozrieť na miesto, kde svoje posledné chvíle prežil človek s inšpiratívnym príbehom.

Mnoho turistov, a nielen tých domácich, však mnohokrát podcenilo svoje schopnosti. Terén k autobusu, kým bol ešte umiestnený uprostred prírody na Aljaške, bol mimoriadne náročný a niekoľko turistov počas cesty k nemu zahynulo alebo sa dostalo do život ohrozujúceho nebezpečenstva. Po viacerých záchranných akciách k nezodpovedným a slabo vybaveným turistom, sa preto vedenie mesta Fairbank rozhodlo autobus z miesta odstrániť.

Teraz ho však všetci fanúšikovia knihy Into the Wild autora Jona Krakauera budú môcť navštíviť priamo v areáli univerzity vo Fairbanks. Múzeum, ktoré v priestore univerzity sídli, sa zaviazalo, že nebude vyberať absolútne žiadne vstupné, aby bola zachovaná povaha autobusu ako akéhosi pietneho miesta.

Odstránili ho počas júna

Magic Bus, ako mnohí opustený autobus zvykli prezývať, preslávil príbeh 26-ročného Christophera. Ten sa vybral na prechádzku do aljašskej prírody, no vzal si len veľmi málo jedla a takmer žiadne vybavenie. Sledoval tým však zámer poukázať na konzumnosť spoločnosti a na to, že ľudia vedia prežiť aj v ťažších podmienkach s málom. Tento zámer mu však nevyšiel – Christopher totiž zomrel.

Autobus z ťažko prístupného miesta dala mestská rada v Denali Borough na Aljaške odstrániť v júni tohto roka pomocou helikoptéry. Magic Bus sa na mieste nachádzal viac ako 60 rokov. Miesto, kde ho dlhé roky mohol navštíviť pakrticky ktokoľvek, je však v mapách stále zaznačené a či to, že sa tam už nenachádza, zabráni zvedavým turistom v absolvovaní trasy hrdinu knihy, ukáže až čas.