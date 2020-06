Jednu z najznámejších atrakcií na Aljaške odstránili. Bola príliš nebezpečná a navštevovalo ju priveľa turistov

Patril k lokalitám, ktoré ročne navštívili stovky turistov z celého sveta. Najznámejší opustený autobus uprostred aljašskej prírody bol však nie veľmi bezpečne prístupný a niektorí ľudia pri jeho návšteve prišli o život. Preto sa tamojšie orgány rozhodli ho odstrániť, informuje web The Guardian.

Opustený autobus uprostred aljašskej prírody sa preslávil vďaka knižke autora Jona Krakauera Into the Wild, podľa ktorej vznikol aj rovnako úspešný film, na Slovensku známy pod názvom Útek do divočiny.

Nebezpečný skutočný príbeh

Magic Bus, ako mnohí opustený autobus prezývajú, bol dejiskom skutočného príbehu knižky s hlavným hrdinom Christopherom McCandlessom. Niekdajší študent sa vybral na prechádzku do aljašskej prírody, no vzal si veľmi málo jedla a veľmi zlé vybavenie, čím chcel bojovať proti konzumnej spoločnosti a dokázať tak, že ľudia vedia prežiť aj s málom. Samozrejme, nepodarilo sa mu to a odhodlaného dobrodruha našli v aljašskej divočine mŕtveho. Christopher v autobuse strávil celé leto a cesta, po ktorej sa hrdina knihy k nemu dostal, je známa svojou náročnosťou a do problémov sa na nej nedostal len on.

Keďže samotná túra k opustenému autobusu zahŕňa aj brodenie rieky, nehovoriac o veľmi náročnom teréne, mnohí turisti našli na tejto trase smrť, či sa dostali do život ohrozujúceho nebezpečenstva. Preto sa mestská rada v Denali Borough na Aljaške rozhodla, že slávny autobus z divočiny odstráni. A tak sa napokon pred pár dňami aj stalo.

Ťažko prístupný terén

Autobus sa do divočiny dostal vďaka stavebnej spoločnosti z mesta Fairbanks, ktorý zvážal zamestnancov pracujúcich na stavbe cesty. Na mieste sa nachádzal od 60. rokov minulého storočia. Po tom, čo ho preslávil skutočný príbeh knihy i filmu, rozhodli sa toto miesto navštíviť mnohí turisti z rôznych kútov sveta. Celá trasa k autobusu sa však nachádza v oblasti s veľmi nepredvídateľným počasím a slabým pokrytím signálu. A práve to komplikovalo túry, pretože kvôli nefunkčnému GPS signálu sa mnohí turisti strácali a dostávali sa do nebezpečenstva. Mnoho z turistov na tejto trase dokonca tragicky zahynulo, len začiatkom tohto roka tam napríklad zachraňovali skupinu piatich Talianov. A to bola posledná kvapka, ktorá prinútila miestne autority konať.

Autobus tak konečne po takmer 60 rokoch odstránili. Či to ale zabráni turistom vydávať sa na preslávený a nesmierne nebezpečný turistický chodník, ukáže až čas.