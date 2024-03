Známe zahraničné portály chvália Slovensko: Vymeňte Alpy za Tatry, v Bratislave si dajte pivo za 2,50

Slovensko sa už párkrát spomínalo v zahraničných médiách, neraz v súvislosti s nepriaznivou politickou situáciou. Tentoraz nás ale vychválili. The Independent odporúča Alpy vymeniť za Tatry. LADbible zas chváli lacné pivo v hlavnom meste.

Britský LADbible čitateľov informuje, že do hlavného mesta sa letecky dostanete za menej ako 3 hodiny, pričom letenky kúpia cestujúci za smiešne nízke sumy (od 17 libier, teda menej ako 20 eur). Bratislavu popísal ako mesto, kde si môžete užiť víkend plný zábavy a chváli pivo za 2 libry (menej ako 2,50 eura).

Lacný alkohol a dostupná lyžovačka

Na vrchole rebríčka pamiatok, ktoré by ste nemali vynechať, je jednoznačne Bratislavský hrad. „Je z neho prvotriedny výhľad na mesto a určite stojí za to, keď práve neochutnávate lacné pivo,“ informuje web. Do pozornosti dáva aj Dóm svätého Martina, ale aj Devínsky hrad.

The Independent zas vychvaľuje lacnú lyžovačku na slovenských svahoch. Tatry sú vraj lacnejšou a dostupnejšou alternatívou ako Alpy. Turisti si ale pochvaľujú aj ďalšie aktivity, ktorým sa na Slovensku môžu venovať aj ľudia, ktorí nie sú práve najväčšími fanúšikmi lyžovania. Páči sa im možnosť okúpať sa, užiť si príjemné raňajky v peknom hoteli, či pozrieť si miestne múzeá a historické centrá miest.