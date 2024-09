Zmiznutie dievčaťa stále vyvoláva otázky, jednoruký priateľ jej mamy sa obesil. Absolvovali sme najťažšiu túru v Tatrách

Aj tento týždeň sme si pre vás pripravili prehľad interez premium článkov našich redaktoriek a redaktorov, ktoré by nemali ujsť vašej pozornosti a o ktorých si myslíme, že jednoznačne stoja za prečítanie, respektíve za vašu pozornosť. Ich prečítanie stojí necelé euro a navyše môžete využiť našu super akciu.

Zmiznutie elitnej légie

Na našom portáli môžete nájsť množstvo článkov, ktoré nahliadajú aj do histórie. Do naozaj vzdialenej minulosti sa pozrel aj náš redaktor, ktorého zaujal príbeh rímskej IX. légie. V čase najväčšej slávy, pod cisárom Juliom Caesarom, sa podieľala na niekoľkých úspešných ťaženiach.

Počas svojho fungovania zaznamenala aj porážky, avšak najväčšia záhada prišla vtedy, keď došlo k jej záhadnému zmiznutiu. Čo sa vlastne stalo v čase približne 2000 rokov dozadu?

Viac sa dozviete tu: Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie

Desivý kult Synanon

Čo urobí človek, keď si je vedomý svojej závislosti, no nedokáže sa jej zbaviť? Mnohí sa rozhodnú vyhľadať odbornú pomoc a je to naozaj to najsprávnejšie riešenie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Patrick McKenzie (@australian_drug_histories)

Avšak ak by ste žili v Kalifornii okolo roku 1950, a mali by ste takýto problém, možno by ste narazili aj na organizáciu Synanon, ktorá by sa pasovala do roly pomocníka. No zo Synanonu sa vykľula desivá sekta, kde ľudia trpeli, boli bití, nútení k potratom či k vazektómii.

Naša redaktorka sa pozrela na tento kult a jej článok nájdete tu: Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najťažšia tatranská túra

Vysoké Tatry sú jednoznačne unikátom, na ktorý môžeme byť patrične hrdí. Ponúkajú krásne možnosti vyžitia v horskom prostredí, jedinečné výhľady a tiež relax v hoteloch. Ale poskytujú aj možnosť prekonávať samých seba, a to dobýjaním vrcholov majestátnych štítov.

Naša redaktorka zamierila do našich veľhôr a rozhodla sa, že absolvuje prechod Priečnym sedlom. Táto túra je pritom označovaná za najťažšiu značenú túru Tatier na našej strane. Ako to skončilo?

Viac si prečítate tu: Malá kofola na chate za 2 eurá aj nebezpečná situácia, ktorá mohla skončiť zle: Boli sme na najťažšej túre v Tatrách

Zmiznutie Michaely je stále plné otáznikov

Je to už 7 rokov, čo sa u našich českých susedov odohralo podivné zmiznutie, ktoré dodnes nie je objasnené. 12-ročná Michaela jednoducho záhadne zmizla.

Takmer každý rodič by sa z takejto situácie takmer zbláznil, preto bola prekvapivá reakcia matky zmiznutého dievčaťa, ktorá bola k polícii neúprimná.

Následne sa odhalili okolnosti, že priateľa matky Michaela priťahovala a jeho semeno našli aj v jej izbe. Desivé tiež bolo, že po niekoľkých týždňoch si priateľ matky siahol na život.

Viac o záhadnom zmiznutí sa dozviete tu: 12-ročná Michaela záhadne zmizla, v jej izbe našli spermie 38-ročného jednorukého muža: Dievčatko ho sexuálne priťahovalo

Frindt z DVTV

Meno Miroslava Frindta nie je slovenskému divákovi neznáme. V slovenskej verejnoprávnej televízii strávil štvrťstoročie, pričom sa zameriaval na politické dianie na Slovensku.

Súčasná vláda a pomery v médiách ale zmenili jeho postoj a on z verejnoprávneho priestoru prechádza do online televízie DVTV.

Naša redaktorka Frindta oslovila a pýtala sa ho na to, prečo odišiel práve teraz, ale aj na to, ako to bude vyzerať v DVTV, a tiež sa dozviete, aký osud čaká slovenské médiá v najbližšom období.

Viac si prečítate v rozhovore: Miroslav Frindt z DVTV: Odhaľovaním pravdy nerozdeľujeme spoločnosť. O tom, či je Zem plochá, diskutovať nebudem, hovorí

Kontroverzná zoo

V Košiciach sa tento týždeň nachádzala putovná zoo, ktorú by sme mohli nazvať kontroverznou. Naša redaktorka sa v nej bola pozrieť a zhodnotila, že zvieratá by určite mohli mať aj lepšie podmienky pre život. Pýtala sa odborníkov, ktorí toto miesto na jej podnet navštívili a jej zhodnotenie iba potvrdili.

Zvieratá medzi panelákmi nemali ideálne podmienky a mnohé okolnosti samotnej zoo ju nepríjemne prekvapovali.

Viac sa dočítate tu: Krokodíly v špinavej vode, tuleň v bazéne a slony v malom výbehu: Toto sme videli v kontroverznom putovnom zooparku

Smrť Diany

Je to už 27 rokov, odkedy svet opustila milovaná princezná Diana. Jej život bol pod drobnohľadom médií a všade, kde prišla, vzbudzovala pozornosť.

Jej život sa skončil v Paríži, keď šofér hnal auto vo vysokej rýchlosti, pričom nezvládol riadenie a narazil. O život prišla nielen Diana, ale aj jej spoločníci. Ako to už býva, po jej tragickej smrti sa začali vynárať tiež rôzne konšpirácie, teórie a dohady.

Ako vyzerali posledné hodiny princeznej Diany? Dozviete sa tu: Utekala pred paparazzmi, Mercedes nabúral v rýchlosti 150 km/h do betónu. Takto vyzerali posledné hodiny princeznej Diany