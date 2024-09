Miroslav Frindt z DVTV: Odhaľovaním pravdy nerozdeľujeme spoločnosť. O tom, či je Zem plochá, diskutovať nebudem, hovorí

V RTVS strávil 25 rokov. Miroslav Frindt sa divákom a diváčkam prihováral z verejnoprávneho média ako moderátor relácie Interview, ale aj z volebných štúdií. V čase, keď z telerozhlasu odchádzali ľudia kvôli novému riaditeľovi Jaroslavovi Rezníkovi, on zostal.

Ako sám hovorí, rozhodol sa neustúpiť nekompetentným a otvorene komunikovať problémy v spravodajstve. Svoje ďalšie smerovanie sa rozhodol prehodnotiť s príchodom novej vlády a v čase, keď sa začal skloňovať zákon, ktorý napokon RTVS zmenil na STVR.

Frindt pokračuje v slovenskej online televízii DVTV. Tá v Česku funguje už desať rokov a jej tvárami sú bývalé stálice Českej televízie Martina Drtinová a Martin Veselovský.

Slovenská DVTV by mala priniesť prvý obsah už v septembri. Miroslav Frindt je zatiaľ jej hlavnou tvárou, po českom vzore by k nemu mala pribudnúť aj ženská moderátorka. DVTV spustila aj crowdfundingovú kampaň ešte v polovici augusta. Ak sa podarí vyzbierať aspoň 30-tisíc eur, bude spustený online portál pre vysielanie videí a podcastov. V čase rozhovoru prispeli ľudia na novú internetovú televíziu sumou 29 157 eur.

Frindt pre interez opisuje dôvody odchodu z STVR, hovorí, ako si predstavuje fungovanie DVTV a približuje obsah, ktorý prinesie. Vysvetľuje, kde sú jeho „červené čiary“, a s kým bude prostredníctvom televízie a rozhovorov komunikovať. „O tom, či je Zem plochá, diskutovať nebudem,“ hovorí.

„Pre novinárov sú ťažšie časy. Z mojich skúseností – horšie sa komunikuje s koaličnými stranami, ťažšie sa získavajú informácie. Ministerstvá, ktoré vedú nominanti SNS a konšpirátori ani neodpovedajú na maily,“ opisuje aktuálnu situáciu v médiách.

V roku 2018 založila vtedajšia reportérka RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová spolu s ďalšími kolegami Spravodajské odbory v RTVS. Niekoľko ľudí z verejnoprávneho média odišlo, sťažovali sa na šikanu a nedostatok slobody, či snahu ovládnuť obsah. Vy ste sa rozhodli zostať. Prečo?

Zažil som viacero odchodov redaktorov počas zmien vo vedení. Vždy sa nejaká skupina po výmene vedenia zdvihla a odišla. Rok 2018 bol výnimočný tým, že kolegovia to výrazne komunikovali s verejnosťou.

S Jaroslavom Rezníkom som mal otvorený rozhovor ešte pred nástupom. Napriek jeho povesti som ho vnímal ako konštruktívneho, kompetentného manažéra. Uveril som mu. Bol najdlhšie manažérom verejnoprávneho média, viedol samostatný Slovenský rozhlas.

Je vzdelaný, inteligentný, myslím, že bolo na škodu, že bol pod vplyvom politikov, a zrejme aj finančných skupín. Ale pri jeho príchode do RVTS sa to tak nejavilo. Zlý bol jeho výber totálne neschopného šéfa spravodajstva Vahrana Chuguryana. Zrejme mu ho tam politicky dosadili. Myslím, že keby bol šéfom spravodajstva niekto iný, Rezníka by parlament znovu zvolil za riaditeľa.

Žiaľ, spolupráca s Chuguryanom bola jedna z mojich veľkých chýb v profesionálnom živote. Zlé rozhodnutie, ľutujem ho. Dôležité bolo, že som to uvidel a nezostal ticho. Upozorňoval som manažment aj Radu RTVS na veľké problémy, ktoré Chuguryan spôsoboval v spravodajstve.

Rozhodol som sa neustupovať nekompetentným, ktorí viedli televízne spravodajstvo, problémy otvorene pomenovať, riešiť, ale vtedy som zostal sám.

Počas posledných mesiacov ste otvorene kritizovali zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a aj snahy vlády Roberta Fica ovládnuť telerozhlas. Napokon ste z RTVS odišli, a to po 24 rokoch. Ako sa rodilo toto rozhodnutie? V čom bola aktuálna situácia iná ako v roku 2018?

V tom, že médium ovládol štát. V Rade STVR, ktorá volí a odvoláva riaditeľa, sú zástupcovia štátu – ministerstva kultúry a Národnej rady SR. Čo si myslíte? Koho zvolia? Svojich ľudí. Čistá štátna inštitúcia, nič iné.

Ešte pred odchodom ste sa postavili na čelo novej odborárskej organizácie. Funguje po vašom odchode? Máte nejaké informácie o tom, čo sa v STVR aktuálne deje?

Mám isté informácie zvnútra. Áno, odborová organizácia pokračuje. Nestála len na mne.

Aktuálne sa zameriavate na spustenie slovenskej DVTV. Prečo ste sa rozhodli stať sa súčasťou, respektíve tvárou úplne nového projektu (na Slovensku) – online televízie?

