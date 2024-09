12-ročná Michaela záhadne zmizla, v jej izbe našli spermie 38-ročného jednorukého muža: Dievčatko ho sexuálne priťahovalo

Susedným Českom pred siedmimi rokmi otriaslo záhadné zmiznutie dievčatka. V tom čase 12-ročná Michaela Patricia Muzikářová záhadne zmizla za bieleho dňa po ceste do školy a aj po rokoch tu zostáva viac nezodpovedaných otázok, než samotných odpovedí. A najzákladnejšou z nich je — kde je Míša?

Zmiznutie tohto dievčatka je oveľa komplikovanejšie, než by sa spočiatku možno zdalo. Ako sa ukázalo, priateľa jej mamy sexuálne priťahovala a predtým, ako by bol prípad objasnený, spravil niečo hrozivé. Samotná mama dievčatka Eva Muzikářová nebola k polícii úprimná a odsudzovala médiá za to, že o zmiznutí Míši vôbec informujú. No poďme pekne po poriadku.

Po ceste do školy sa po Michaele zľahla zem

Česká polícia zverejnila 11. januára 2017 vo večerných hodinách oznam o vyhlásení pátrania po neplnoletom dievčati, ktoré všetci nazývali Míša. Dodnes pri ňom svieti odkaz na databázu s osobami, po ktorých sa pátra a oznam, z ktorého naskakuje husia koža — „v prípade, že je odkaz nefunkčný, osoba bola vypátraná“. Ak naň po dlhých siedmich rokoch kliknete, žiaľ, funguje.

V ozname stojí, že Míša pochádzajúca z Ústí nad Labem sa narodila 25. februára 2004, čo znamená, že zmizla krátko pred svojimi 13. narodeninami. V tom čase bola štíhlej postavy, mala hnedé vlnité vlasy po ramená, sivé oči a nosila okuliare.

„Dievča odišlo dnes 11. 1. 2017 z domu v presne nezistenom čase. Do školy, ktorú pravidelne navštevuje, nedorazila, a ani o sebe nepodala žiadnu správu. Jej mobilný telefón je nedostupný. V minulosti nebola nezvestná,“ opísala polícia a pridala výzvu, aby sa im ľudia ozvali, ak majú o Míši nejaké informácie.

Na druhý deň polícia zverejnila ďalší oznam. No nie taký, v aký by mnohí dúfali. „Bol zriadený špeciálny pracovný tím, ktorý bude získané informácie zhromažďovať, vyhodnocovať a následne koordinovať ďalší postup,“ opísala a vysvetlila, že vniklo špeciálne call centrum, kde môžu občania volať s informáciami súvisiacimi s pátraním, keď budú mať pocit, že môžu kriminalistom pomôcť.

Mali dve teórie o jej zmiznutí

