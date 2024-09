Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Okolo roku 1950 bola Kalifornia miestom, kde sa mnoho ľudí pasovalo s démonom v podobe závislosti od návykových látok. Charles Dederich sa preto rozhodol založiť organizáciu, ktorá takýmto ľuďom pomôže zbaviť sa jej a opäť sa postaviť na nohy. Napokon sa to ale celé zvrhlo.

Anonymné stretnutia chcel posunúť na vyššiu úroveň

Ako sa dozvedáme z webu OJP, história organizácie s názvom Synanon (pôvodne sa volala Tender Loving Care, neskôr sa premenovala na The Church of Synanon) siaha do roku 1958, kedy ju založil Charles E. „Chuck“ Dederich. On sám bojoval s alkoholizmom a navštevoval skupiny anonymných alkoholikov. Spojenými štátmi v tom čase zmietala heroínová epidémia a podľa Dedericha anonymné stretnutia s ďalšími závislými jednoducho nestačili. Chcel ich posunúť na vyššiu úroveň, píše TIME.

Synanon mal byť prvou terapeutickou komunitou svojho druhu v Kalifornii, ktorej cieľom bolo pomáhať ľuďom závislým od drog. Program spočiatku spočíval v tom, že Dederich sa ujal približne 60 bývalých ťažkých zločincov a narkomanov, ktorí s ním žili v tzv. dome bez drog na pláži v Santa Monice. Spoločný život v komunite a snaha o zlepšenie svojich vyhliadok do budúcnosti na začiatku prinášali pozitívne výsledky, vyzeralo to naozaj sľubne. Ľudia ťažko skúšaní osudom si navzájom pomáhali a podporovali sa. Chápali, cez čo si ten druhý prechádza.

Nebolo to však také ružové, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dederich totiž využíval metódy, ktoré boli, mierne povedané, nekonvenčné. Podľa Detroit Free Press napríklad ľudí, ktorí sa mu zverili do rúk, nabádal, aby boli voči sebe vulgárni. Chcel, aby si navzájom vykričali tie najhoršie veci, na aké len dokážu pomyslieť a aby sa navzájom zosmiešňovali a urážali sa. Išlo o formu „terapie útokom“, ktorú Dederich nazval „The Game“, teda v preklade „hra“.

Terapia tvrdou láskou

Túto extrémnu hru hrali nielen dospelí, ale aj deti. Členovia Synanou boli totiž podporovaní v tom, aby so sebou do komunity nosili aj svojich najmenších (neskôr sa členom stávali aj ľudia, ktorí netrpeli závislosťami). Ostré slová tak bolo bežné počuť už z úst 4-ročných účastníkov terapie. Podľa Dedericha to bola terapia tvrdou láskou, ktorá mala umožniť verbálnu a emocionálnu katarziu. Závislých vnímal ako deti, ktoré potrebujú pevnú ruku a disciplínu.

Podľa People ale netrvalo dlho a snaha pomôcť závislým ľuďom sa zmenila na hrôzostrašnú, krutú manipuláciu, plnú násilia. Členovia Synanonu si museli holiť hlavy a obliekať sa určitým spôsobom. Keď sa vodca kultu, ktorý sa prehladoval za boha, rozhodol, že prestane fajčiť cigarety, museli prestať všetci.

Navyše Dederich tvrdil, že musia bývať spolu pod jednou strechou, aby dostali potrebnú pomoc. Mnoho členov venovalo organizácii nielen všetok svoj čas, ale dokonca aj svoj majetok. Ľudia mu obetovali peniaze, svoje domovy a v podstate čokoľvek, o čom Dederich rozhodol, že to Synanon potrebuje. Každoročne dostával kult dary do výške minimálne 2,5 milióna dolárov.

Komunita sa rozrastala závratným tempom, do roku 1970 mala podľa Detroit Free Press tisícky členov. Mnoho ľudí tvrdilo, že im zachránila život. V roku 1974 sa ale Synanon premenil na cirkev a na nebezpečný kult. Ako informuje Virtual History Westport, disponoval miliónovým majetkom. Vlastnil viacero nehnuteľností, ale napríklad aj sieť čerpacích staníc či reklamnú spoločnosť, ktorá vyrábala perá s logom Synanonu. V časoch najväčšej slávy disponoval majetkom v celkovej hodnote 30 až 50 miliónov dolárov.

Problémy so zákonom

Kult sa neraz dostával do problémov so zákonom. Napríklad, v nehnuteľnosti, ktorá bola určená len pre jednu rodinu, nažívalo aj 30 ľudí. Členovia kultu sa ale bránili, že sú všetci jedna veľká rodina. Bolo jasné, že mnohí majú takpovediac vymytý mozog. Dederich a jeho podriadení ostatných psychicky, ale aj fyzicky mučili, aby si ich podrobili. Ak sa niekto pokúsil z kultu odísť, trpko to oľutoval.

