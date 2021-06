Zložila sľub chudoby, no školu za 10 rokov okradla takmer o milión. Neuveríte, na čo mníška peniaze minula

Aj mníšky sú však len obyčajní ľudia, ktorí sa nesprávajú vždy ukážkovo. Dôkazom je mníška, ktorá 10 rokov okrádala katolícku školu. V priebehu rokov sa obohatila o viac ako 800 000 dolárov. Ukradnuté peniaze míňala v kasínach.

Sestra Mary Margaret Kreuper si odkladala školné a dary určené pre katolícku kalifornskú školu do vlastného vrecka. 79-ročná mníška na dôchodku, ktorá pôsobila aj ako riaditeľka školy, priznala, že v priebehu 10 rokov ukradla viac ako 835 000 dolárov, píše portál The Guardian. Ukradnutými peniazmi financovala svoju gamblerskú závislosť, míňala ich v kasínach.

Sister Mary Margaret Kreuper says she used the cash to pay off large gambling expenses and “certain credit card charges.”

She took a vow of poverty when she became a nun.https://t.co/o0fzPrY8Ok

