Založia požiar, natočia sa a ujdú. Influenceri zakladajú lesné požiare, aby mali čím zaujať na sociálnych sieťach

Občas sa zdá, akoby ľudský mozog prestal plniť svoju funkciu. Dôkazom sú influenceri, ktorí sú ochotní kvôli fotke či videu urobiť naozaj čokoľvek. Napríklad v Pakistane založili lesný požiar v horúčavách šplhajúcich sa k 50° C len preto, aby mali na záberoch zaujímavé pozadie.

Na sociálnych sieťach sa nedávno objavilo video tmavovlasej ženy v strieborných šatách stojacej na kopci. Ten je v plameňoch a popis k ženinej fotke hovorí, že kamkoľvek príde, vypukne požiar. Ako informuje portál All That Is Interesting, o ženu sa začali zaujímať už aj úrady. Zdá sa totiž, že sa zaradila medzi influencerov, ktorí len kvôli dramatickému pozadiu na fotke či videu zámerne zakladajú lesné požiare.

Okamžite sa ozvali aktivisti, ktorí influencerke vytýkajú, že namiesto toho, aby sa chválila, by mala vziať do rúk vedro s vodou a pokúsiť sa plamene uhasiť. Žena, ktorá je na TikToku známa ako @DollyOfficiall alebo Nosheen Syed, má na sociálnej sieti viac ako 11 miliónov fanúšikov. Požiar mala založiť v Národnom parku Margalla Hills, čím porušila zákon o ochrane životného prostredia. Influencerka obvinenia popiera.

Ako informuje portál Al-Jazeera, ženu bráni aj jej asistent, ktorý tvrdí, že požiar určite nezaložila zámerne a na natáčaní takýchto videí nevidí nič zlé. Syed je však len jedna z mnohých, úrady zo zámerného zakladania lesných požiarov podozrievajú viacerých influencerov. Muž bol v meste Abbottabad kvôli zakladaniu požiarov aj zatknutý.

Podľa portálu Vice sa na sociálnych sieťach dokonca objavilo video, na ktorom je možné vidieť, ako dvaja muži zámerne založili požiar a snažia sa ujsť. V pozadí im k tomu hrá hudba. Aby toho nebolo málo, Pakistan v súčasnosti trápi obdobie sucha a neznesiteľných horúčav. Miestami sa teploty šplhajú až k 50° C. Kvôli vlne horúčav prišlo o život už viac ako 1 000 ľudí.

