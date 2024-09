Zlé správy pre fanúšikov Dunaja, k vašim službám: Seriál možno opustí ďalšia postava, táto scéna hovorí za všetko

Nebolo by to prvýkrát, čo zo seriálu zmizla postava a už sa nevrátila. Hoci viacero postáv ako Kasper, Ludwig či Leo majú osudy otvorené a mohli by sa do Dunaja kedykoľvek vrátiť, s niektorými postavami sa tvorcovia porátali úplne a priestor už nedostanú.

Prvé epizódy siedmej série Dunaja, k vašim službám sú vonku a vyvolali viacero diskusií. Najmä čo sa týka osudu obľúbených postáv. Situácia v krajine sa totiž zhoršuje a mnohí sa začínajú báť o svoj život. Zvlášť, keď sa smrti nevyhol ani bohatý syn Peter Kučera a Walter Klaus už nie je ten, koho sa musia báť najviac.

Musel ujsť z krajiny

Michal na seba upozornil vo štvrtej epizóde, keď počas futbalového zápasu detí vybehol na ihrisko. Tento moment radosti sa mu však rýchlo vypomstil, keďže nik z gardy nezabudol, že utiekol z frontu. Julo ho dokonca označil za nepriateľa štátu a bol odhodlaný nájsť ho a potrestať za každú cenu.

Našťastie, kňaz vymyslel vlastný plán, ako ho zachrániť a kúpil mu lístok na vlak do Talianska. Chcel ho totiž poslať prezlečeného za františkána do Vatikánu. „Tak to vie len náš Pán,“ odpovedal kňaz na Alenkinu otázku, ako dlho sa bude musieť Michal ukrývať. Tento plán nakoniec vyšiel a hoci sa s Alenkou stihol rozlúčiť, pravdepodobne ho tak skoro neuvidí. Ak vôbec.

Podobný scenár už diváci Dunaja zažili, keď Lena pomohla utiecť za hranice Kasperovi. Ten sa však už do deja nevrátil, a tak je dosť možné, že rovnaký osud postihne aj Michala a toto je naposledy, kedy ho diváci v seriáli videli.