Za jediný deň schudol až 4 kilá. Orlando Bloom musel kvôli filmu držať drastickú diétu, teraz posiela všetkým varovanie

Obľúbený herec sa viackrát kvôli role zmenil na nepoznanie. Svedčí o tom napríklad jeho rola Legolasa v Pánovi prsteňov. Teraz však zašiel ešte ďalej a podpísalo sa to na jeho psychickom i fyzickom zdraví.

Herec si najnovšie zahral v temnej psychologickej boxerskej dráme režiséra Seana Ellisa s názvom The Cut ako nemenovaný boxer, ktorý má poslednú šancu na slávu v boji o titul. Háčik? Za týždeň musí schudnúť približne 13 kíl, aby dosiahol správnu váhu a kvalifikoval sa na zápas. Podobne ako jeho postava, si tak aj Orlando Bloom musel prejsť intenzívnou fyzickou premenou, aby mohol hrať tohto boxera, informuje portál Enterainment Weekly.

Zvolili opačný postup

Aby herec nemusel chudnúť počas nakrúcania filmu, zvolili iný postup – schudol ešte predtým. „Nakrúcali sme v opačnom chronologickom poradí – na začiatku nakrúcania som bol najľahší a môj mozog bol mŕtvy,“ prehovoril herec pre Entertainment Weekly na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte 2024. „Moje telo sa vypínalo. Bol to veľmi reálny zážitok… Nemôžem to k ničomu prirovnať,“ pokračoval Bloom.

Podpísalo sa to na jeho zdraví

Herec dodáva, že „v skutočnosti bolo viac psychicky, ako fyzicky“ náročné pripravovať sa na túto úlohu. „Pretože som naozaj nespal – keď nejete, je naozaj ťažké spať,“ priznal Bloom a pokračoval: „Mal som asi tri týždne v Británii, aby som naozaj tak trochu pritvrdil chudnutie, a to bolo divoké. Za jednu noc som zhodil asi 4 kilá po tom, ako som urobil to, čo mi povedal odborník na výživu.“

Bloom na chudnutí pracoval s Christianom Baleom. „Nasadil mi naozaj prísny, striktný režim s program stravovania a ja som sa držal na váhe okolo 74 kilogramov a pripadalo mi to ako týždne,“ spomína herec. „A robil som kardio, všetko, čo robia boxeri. Potom som si urobil kúpeľ s epsomskou soľou a on mi povedal, aby som vypil dva litre vody, išiel spať, a ráno som sa zobudil a bol som o 10 kíl ľahší. Povedal som si: „Počkaj, čo to je? Osmóza? Ako to robí?“

Smial sa, keď spomínal na šok, ktorý v to ráno zažil. „Doslova mám fotografiu, ako stojím na váhe, a poslal som ju partnerke a priateľom, ktorí sledujú môj pokrok. Bolo to divoké,“ povedal Bloom. Za tri mesiace sa mu nakoniec podarilo schudnúť približne 24 kíl.

Posiela varovanie

Rýchlo však dodáva varovanie pre každého, kto uvažuje o tom, že by chcel zopakovať jeho postup a schudnúť na vlastnú päsť. „Mimochodom, neskúšajte to doma,“ odkázal čitateľom a pokračoval: „Mám pocit, že na epsomskú soľ bude nával, pretože všetci sú takí zúfalí… ale nie je to tak. Bolo to divoké. Doslova ma niekto vynášal z kúpeľa. Ľahol som si do postele a musel som vypiť dva litre. Myslím, že je to tak, že voda sa vracia späť, aby všetko uvoľnila. Bolo to ako vedecký experiment. Je to veda.“