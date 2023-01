Zlaté glóbusy sú rozdané: Cenu si odniesol aj „Dahmer“ či „Stiflerova mama“, ocenili aj Biely lotos či Rod draka

Čiastočne autobiografický film The Fabelmans (Fabelmanovci) od režiséra Stevena Spielberga a írska čierna komédia The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu) získali v stredu hlavné ceny na 80. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov, ktoré sú považované za najdôležitejšie americké filmové ceny po Oscaroch. TASR správu prevzala zo stanice BBC a denníka The Guardian.

Článok pokračuje pod videom ↓

Spielberg bodoval

Snímka Fabelmanovci bola vyhlásená za najlepšiu filmovú drámu. Režíroval ju Steven Spielberg, ktorý zvíťazil aj v kategórii najlepší režisér. Film Víly z Inisherinu sa stal najlepšou filmovou komédiou a írsky herec Colin Farrell, ktorý v ňom stvárnil hlavnú postavu, získal ocenenie za najlepšiu mužskú úlohu v komediálnej snímke. Táto komédia zároveň zvíťazila aj v kategórii najlepší filmový scenár.

Austrálska herečka Cate Blanchettová sa stala najlepšou herečkou v dráme. Ocenenie získala za hlavnú úlohu v snímke Tár o živote fiktívnej skladateľky a dirigentky Lydie Tár. Cenu za najlepšieho herca v dráme získal Austin Butler, ktorý si zahral v snímke Elvis.

Rod draka a Biely lotos

Víťazkou kategórie najlepšia herečka v komédii sa stala Michelle Yeohová za film Everything Everywhere All at Once (Všetko, všade, naraz).

Zlatý glóbus za najlepší televízny seriál v kategórii dráma si odniesol House of Dragon (Rod draka); v kategórii komédia a muzikál ocenenie získal sitkom Abbott Elementary (Základná škola Willarda Abbotta). Najlepšou minisériou sa stal The White Lotus (Biely lotos).

Zlaté glóbusy v 25 televíznych a filmových kategóriách každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA). Tohtoročné odovzdávanie cien sa konalo v hoteli Beverly Hilton v Los Angeles a moderoval ho stand-up komik Jerrod Carmichael. Počas galavečera vystúpil s videopríhovorom aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.