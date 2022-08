Zlá správa pre fanúšikov Stranger Things, časti veľkého finále budú kratšie. Dôležitá bude postava, ktorú nenávidia

Uplynuli iba necelé tri mesiace, odkedy si fanúšikovia Stranger Things vychutnali mimoriadne diskutovanú 4. sériu a už sú zvedaví, ako bude vyzerať ďalšia. Ak aj vy patríte do tejto skupiny zvedavcov, tvorcovia prezradili prvé zaujímavé informácie, zhrnul ich portál LAD Bible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Veľkým prekvapením pre divákov bola dĺžka posledných častí, ktoré sme videli. Iba pripomeňme, že posledná časť štvrtej série mala presne 150 minút.

Má byť kratšia ako štvrtá

Tvorcovia sa ale zatiaľ s 5. sériou chcú uberať iným smerom. „Myslíme, že piata séria bude dlhšia ako prvá, pretože musíme veľa toho ukončiť, ale nemyslíme si, že bude taká dlhá, ako bola predchádzajúca,“ cituje slová bratov Dufferovcov LAD Bible s odvolaním na ich rozhovor pre Collider.

Zároveň však dodali, že to isté si hovorili aj pred realizáciou štvrtej série, no chceli by sa toho držať a odvolávajú sa na to, že hlavní hrdinovia majú tentokrát jasne stanovenú hlavnú hrozbu a teda môžu hneď „vletieť na to“ a snažiť sa ju poraziť. Ich plánom je preto udržať finálnu sériu Stranger Things v rozpätí približne 10 hodín.

Ak ste teda náhodou verili, že posledná nádielka tohto seriálového hitu bude intenzívna aj po svojej dĺžke, asi sme vás nepotešili. Dufferovci však prezradili, že úplne posledná časť by mohla byť dlhá približne dve hodiny.

Will sa vráti na začiatok a bude dôležitou postavou

Presné podrobnosti o deji zatiaľ známe nie sú. Možno ste zachytili, že sa medzi fanúšikmi šírili názory, podľa ktorých je prítomnosť Willa v seriáli od druhej série zbytočná. Dokonca sa na internete objavilo viacero diskusií, kde sa ľudia bavili o tom, ako ho nenávidia, pretože podľa nich scenáristi túto postavu zanedbali.

Vyzerá, že to nie je pravda a bratia Dufferovci plánujú prepojiť oblúk tohto charakteru práve s prvou sériou, kde Will zohrával dôležitú úlohu. V 5. sérii má byť teda veľkou súčasťou deja.

„Myslím, že takéto oblúky uvidia diváci pri viacerých postavách, nie iba pri Willovi,“ ozrejmili. Spomenuli aj vzťah medzi Steveom a Nancy a zároveň Jonathanom, ktorý tu bude mať svoje miesto.

Diváci majú od veľkého finále obrovské očakávania a vyzerá to tak, že tvorcovia sa chcú venovať nie iba samotnej El, ale aj ďalším obľúbeným charakterom.

Na to, ako to bude naozaj, si však budeme musieť ešte chvíľu počkať. Podľa všetkého 4. sériu uvidíme až v roku 2024.