Zisťovali sme, či budú turisti platiť za návštevu Vysokých Tatier: Kompetentní v tom majú jasno, takéto zmeny chcú spraviť

Kým v zahraničí to je bežnou praxou, u nás sa turisti pozerajú na vstupné do národných parkov veľmi skepticky. Približne o takomto čase sa v minulom roku otvorila téma vstupného do Tatranského národneho parku, ktorá sa ale nestretla s pochopením u každého.

V článku sa dozviete: kde funguje povinné vstupné do národných parkov;

čo si o vstupnom myslia kompetentní;

či budú Slováci za vstup do Tatier platiť;

čo si o problematike myslí skúsený hoteliér.

Služby sú drahé, ľudia vraj už platia dosť

Keď kompetentní spomenuli možnosť, že TANAP bude v budúcnosti spoplatnený, z tábora mnohých turistov sa ozývalo, že Tatranský národný park je už teraz veľmi nákladný a návštevníci si okrem drahého gastra či parkovania nechcú platiť nič naviac. Skupina ľudí s týmto názorom tiež vyjadrila obavu, kde by vyzbierané peniaze skončili. Ako píše portál Aktuality.sk, v časoch pred covidom mali Tatry ročne cez 3 milióny návštevníkov, čo by aj pri symbolickom jednom eure dokázalo slušne naplniť tamojšie kasy.

Naopak, odborníci sa jasne zhodli, že vstupné by mohlo národnému parku len pomôcť. Na podobnom princípe funguje niekoľko národných parkov v zahraničí, okrem iného napríklad aj v Poľsku, ale tiež neďaleký Slovenský raj, ktorý pýta za vstup 1,50 eura. Vyzbierané peniaze sa tam používajú na financovanie údržby chodníkov a ďalšej infraštruktúry, čo by malo platiť aj o Vysokých Tatrách.

„Už pred niekoľkými rokmi sme robili medzi turistami prieskum, lebo spoplatnenie sa jednoznačne týka cestovného ruchu a jeho služieb. Môžem povedať, že značná väčšina opýtaných, viac ako 80 percent, povedala, že ak bude garancia, že vyzbierané peniaze skončia v turistickej infraštruktúre, sú ochotní zaplatiť a prispieť,“ povedal minulý rok bývalý šéf Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Peter Chudý.

Systém sa v Poľsku osvedčil, u nás sa zaviedlo dobrovoľné vstupné

Ako uvádza portál hikemates.com, systém so vstupným do národného parku sa v Poľsku osvedčil. Tamojší návštevníci si pri okienku uhradia sumu 1,20 eura, ktorá je sama o sebe symbolická, no vo väčšom merítku dokáže ochranárom a správcom pomôcť.

„U našich poľských susedov táto prax funguje už niekoľko rokov a to bez veľkej vlny odporu či nesúhlasu. Pri vstupe do Národného parku je potrebné prejsť cez platobné okienko, kde každý návštevník prispeje symbolickú sumu v hodnote približne 1,20 eura. Ako sú financie využité, presne nevieme, no systém verejne prístupných toaliet popri najrušnejších chodníkoch sa veľmi osvedčil a je pravdepodobné, že je financovaný práve z tohto zdroja,“ píše sa v článku od hikemates.com.

TANAP sa minulý rok rozhodol vydať cestou dobrovoľného vstupného, ku ktorému vyzýval aj riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko. Cieľom je podľa odborníkov zvýšenie bezpečnosti a kvality turistickej infraštruktúry.

„Týmto zámerom chceme osloviť tých ľudí, ktorí chcú prispieť, dobrovoľný príspevok bude účelovo viazaný na starostlivosť o turistické chodníky. Máme množstvo chodníkov, najmä na súkromných pozemkoch v Západných Tatrách, kde kolabuje základná infraštruktúra, mostíky, lavičky a altánky sú v dezolátnom stave. Potrebujeme na to získať peniaze, pretože z rozpočtu na neštátnu pôdu nemôžeme dať ani euro,“ objasnil pred minulým letom Majko.

Môžu turisti očakávať povinné vstupné?