Za návštevu Vysokých Tatier chcú od turistov vyberať vstupné. Platiť sa má aj za svadobné fotky či podujatia

Vysoké Tatry často zažívajú veľký nápor turistov. Uvedomujú si to aj správcovia územia a tí sa pohrávajú s myšlienkou zavádzania vstupného do Národného parku. Spustiť by sa malo už toto leto, ale iba na dobrovoľnej báze.

O novom zámere vyberať poplatky informuje Televízia Markíza vo svojej reportáži. Nič nie je ešte oficiálne dohodnuté ani schválené, no je možné, že už čoskoro bude potrebné pri návšteve Vysokých Tatier otvárať peňaženky iba za vstup.

Niekto euro, ďalší až sto

Platiť by mali nielen turisti, ale aj horskí vodcovia či športovci na rôznych podujatiach. Presné sumy nie sú jasné, v reportáži však hovorí riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko, že pri štvormiliónovej návšteve každý rok, by stačilo aj jedno euro.

Iné by to bolo pri podujatiach. Napríklad, za bežecké podujatie by mohli vyberať aj 20 eur za bežca, čo by takéto aktivity poriadne predražilo. Väčšiu sumu by si museli pripraviť aj novomanželia, a za fotenie v TANAPe by museli zaplatiť aj 100 eur.

Nie všetci súhlasia

Vyzbierané peniaze by sa mali použiť na skvalitnenie služieb, najmä na budovanie lepších chodníkov. Platby by mali prebiehať aj modernejšie, napríklad pomocou aplikácie či QR kódmi.

Predseda asociácie horských vodcov Jozef Janiga v reportáži hovorí, že by bolo potrebné dokončiť najprv páčivejšie témy, ako je napríklad zonácia národných parkov.