Žil s 29 ľudskými bábikami: Mŕtvolám dával rúž, obliekal pančuchy, do hrudníka vkladal rádio a usporiadal párty

Tento prípad je dôkazom toho, že aj zdanlivo nevinná hra s bábikami sa môže vymknúť spod kontroly. V tomto prípade totiž nejde o malé dievčatká, ale o muža v stredných rokoch, ktorý doslova zbieral ľudské bábiky. Vykopával mŕtve telá z hrobov, vlastnoručne ich mumifikoval a následne im doma robil make-up a obliekal do rôznych šiat. Niektoré “žili” v jeho byte spolu s ním takmer desať rokov.

Aj keď sa to môže zdať ako šialený príbeh, tento incident sa skutočne odohral a stojí za ním Anatolij Moskvin, ktorého činy v roku 2011 šokovali svet. V jeho byte totiž našli takmer tridsať mŕtvol, s ktorými sa Moskvin doslova vyhral. Na tváre im namaľoval pestrý make-up, obliekal ich do šiat a obúval napríklad aj do vysokých čižiem a pančúch. Mŕtve telá najskôr mumifikoval a aj preto je jeho kauza známa pod prezývkou “mumifikátor”.

Moskvin v tomto prípade nebol vrah, iba psychicky chorý muž, ktorý svoje obete sám nezabíjal, ale telá vykopával z hrobov na miestnych cintorínoch v ruskom Nižnom Novgorode. Ako informovala TASR, Moskvin bol vysokoškolsky vzdelaný a vyštudovaný historik a pri prehliadke jeho dvojizbového bytu boli nájdené pozostatky až 29 dievčat.

Rodičia nechali svoje dievčatká mrznúť na cintoríne, on mŕtve telá doma zahrial

Podľa správ TV Nova sa vek jeho obetí pohyboval v rozpätí troch až dvanásť rokov, niektoré ďalšie zdroje uvádzajú až do 25 rokov. Išlo teda o dievčatká, ktoré umreli v mladom veku. Moskvin ich však nenechal pokojne odpočívať, ale znesvetil nie iba ich hroby, ale urazil aj ich pozostalých. To, že vykopával ich telá, obhajoval tým, že rodičia svoje deti nechali v chlade a osamote na cintoríne a práve on ich priviedol späť domov a zahrial.

TN informovala aj o ďalších bizarných činnostiach, ktoré so svojimi “bábikami” Moskvin robil. Okrem samotného obliekania a maľovania im dokonca do hrudníka vložil hudobné prehrávače a týmto spôsobom im usporiadal narodeninovú párty. Jedno z mŕtvych dievčatiek mal vlastnoručne mumifikované u seba doma celých deväť rokov.

Ľudské bábiky sedeli na pohovke, aj pri knihách

Anatolij Moskvin bol zatknutý začiatkom novembra v roku 2011 po tom, ako sa jeho nič netušiaci rodičia vrátili domov a objavili tieto mŕtve bábiky. V byte sa polícii naskytol naozaj bizarný a nechutný pohľad. Jednotlivé mŕtve telá mal totiž logicky umiestnené a uložené do rôznych polôh. Napríklad sediace na pohovkách alebo po poličkách, ako keby išlo naozaj iba o umelé bábiky. Napokon bol podozrivý zo zneuctenia až 150 hrobov.

Vedel, že robí nezákonnú vec, dúfal však, že ich oživí

Polícii sa priznal, že sa tejto svojej záľube venoval celých desať rokov. Pretože trpel paranoidnou schizofréniou, nebol odsúdený na trest odňatia slobody vo väzení, ale putoval do psychiatrickej liečebne. Dôvodom jeho činov bola kombinácia psychickej choroby s informáciami, ktoré sa k nemu dostali popri štúdiu keltských kultúr. Veril totiž, že mŕtvych dokáže pomocou vedy alebo čiernej mágie vrátiť späť k životu.

Uvedomoval si, že pácha trestné činy, ale veril, že sa mu podarí mŕtve dievčatká “zachrániť”, a preto riskoval aj porušovanie zákona. V roku 2018 lekár z psychiatrickej kliniky, v ktorej je umiestnený, informoval, že Moskvin je spôsobilý vrátiť sa do bežného života. O rok neskôr však psychiatrické vyšetrenie zistilo, že to tak nie je a keby ho pustili, mohol by predstavovať nebezpečenstvo.