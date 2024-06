Ženy sa v areáli nemocnice pustili do primára. Tvrdí, že ho opľuli a hodili po ňom aj topánky, teraz čelia obvineniu

V areáli nemocnice v Rimavskej Sobote napadla skupina osôb primára interného oddelenia. Lekára v službe atakovali verbálne i fyzicky príbuzní hospitalizovaného pacienta, obvineniu z výtržníctva čelia tri ženy. Pre TASR to potvrdila polícia i nemocnica. Na incident upozornila TV JOJ.

K útoku na lekára došlo v areáli rimavskosobotskej nemocnice ešte 2. júna. Skupina osôb napadla primára interného oddelenia počas jeho služby pri prechádzaní medzi pavilónmi. Polícia z prečinu výtržníctva obvinila tri ženy, ktoré sa skutku dopustili v spolupáchateľstve.

„V areáli nemocnice fyzicky napadli lekára, čím mu spôsobili aj zranenia. Obvinené sú stíhané na slobode. Prípad je v štádiu vyšetrovania, čakáme na výsledky znaleckého skúmania,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

Päste a topánky

Podľa portálu noviny.sk sa za primárom najskôr rozbehla jedna zo žien, začala ho vulgárne osočovať, atakovať a vyhrážať sa mu. „Snažil som sa ju upokojiť, no nepodarilo sa mi to. Žena ma následne opľula,“ uviedol primár pre TV JOJ. Ženy sa potom na muža zaháňali päsťami do oblasti hlavy, trupu, hlavy, tváre. Hádzali po ňom tiež topánky.

Incident nasnímali aj kamery nemocnice, záznam bol poskytnutý polícii. Nemocnica v súčasnosti zvažuje posilnenie zabezpečenia priestorov urgentného príjmu o prítomnosť súkromnej bezpečnostnej služby.

„Tento útok považujeme za neakceptovateľný. Aj preto chceme iniciovať legislatívnu zmenu na zvýšenie právnej ochrany zdravotníkov nielen počas samotného výkonu, ale aj v súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Čoraz viac sa agresivita v spoločnosti prenáša na pôdu nemocníc a polikliník a zdravotníci sa stávajú terčom útokov dokonca aj mimo samotných zariadení,“ skonštatoval pre TASR hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ.