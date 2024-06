Začal sa štrajk v RTVS: Všetky vlády z nej chceli mať svoju hlásnu trúbu, toto však nemá obdobu, napísal moderátor správ

Manažment verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) spolu s generálnym riaditeľom Ľubošom Machajom rešpektujú právo zamestnancov na štrajk, ktoré vychádza z Ústavy SR. Zároveň oceňujú ich úsilie vyjadriť svoj názor a brániť verejnoprávnosť RTVS.

„Požiadavky štrajkového výboru sa v mnohom stotožňujú s názormi manažmentu RTVS, predovšetkým v oblasti plánovaných legislatívnych zmien, financovania inštitúcie a ukončenia útokov na novinárov zo strany politikov,“ uvádza sa v stanovisku riaditeľa a manažmentu k štrajku zamestnancov.

Štrajk nezasiahol vysielanie

Avizovali tiež, že štrajk nezasiahne vysielanie verejnoprávneho telerozhlasu a dodržané budú všetky náležitosti, ktoré RTVS vyplývajú z platnej legislatívy. „RTVS aj naďalej pokračuje v aktivitách týkajúcich sa ochrany verejnoprávnosti a vo štvrtok 13. júna sa bude na všetkých programových službách tejto téme v rôznych formách venovať,“ uzavreli.

Zamestnanectvo RTVS by malo štrajkovať dnes popoludní. Naplánovaný je pochod Bratislavou k sídlu ministerstva kultúry. Malo by ísť o vôbec prvý štrajk v dejinách verejnoprávneho vysielateľa.

„Všetky doterajšie vlády chceli z RTVS spraviť svoju hlásnu trúbu“

Jeden z dlhoročných moderátorov RTVS Miro Frindt sa na sociálnej sieti vyjadril, že dnes štrajkujú aj tí, ktorí vo verejnoprávnej televízii pracujú desiatky rokov. „Vystriedalo sa tu 24 riaditeľov a štatutárov, desiatky šéfredaktorov spravodajstva a ich zástupcov. Len preto, že politické garnitúry si prisvojili Slovenskú televíziu a RTVS,“ uviedol na facebooku s tým, že všetky doterajšie vlády chceli z média spraviť svoju hlasnú trúbu.

Súčasná koalícia však podľa neho zašla do riešenia, ktoré „nemá obdobu“. „Tvária sa, že v nových „radách STVR“ budú odborníci. Akoby sme my neboli svojprávni,“ píše Frindt. Vždy to podľa neho budú poslovia politických strán „poslušní plniť príkazy“.