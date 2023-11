Ženy majú mať s mužom sex, až keď na ne minie takúto sumu peňazí: Nový trend v randení mnohých pobúri

Nejedna žena automaticky očakáva, že počas randenia bude za všetko platiť muž. V rámci nového trendu však už nestačí len zaplatiť za večeru či lístky do kina. Ženy nabáda, aby sa s mužom vyspali až potom, keď na ne minie 2 000 dolárov (v prepočte takmer 1 900 eur).

Vyjde to draho

Randenie v súčasnej dobe je občas skutočne zaujímavým zážitkom. Napríklad, ako píše LADbible, budúceho partnera si môžete vyberať na množstve sociálnych sietí či v zoznamovacích aplikáciách. Vzniklo aj mnoho nových termínov ako „phubbing“ (ignorovanie človeka v prospech smartfónu) či „vulturing“ (človek využíva platonické vzťahy s bývalými priateľmi za účelom získania sexu či iných výhod bez toho, aby musel nadväzovať nové vzťahy), ktoré definovali niektoré aspekty modernej kultúry randenia.

Možno ste počuli aj o pravidle troch rande (prvé tri stretnutia sa majú odohrať vo všetkej počestnosti, až potom sa dvojica môže oddať vášni). Nový trend vo svete randenia ale pravidlo troch rande vyšperkoval. Jeho súčasťou sa stávajú peniaze, konkrétne 2 000 dolárov (v prepočte takmer 1 900 eur).

Aký je názor odborníčky na randenie?

Trend nabáda ženy, aby odkladali vášnivé momenty dovtedy, kým za ne chlap neutratí slušnú sumu peňazí. Ak je muž ochotný utratiť aspoň zmieňovaných 2 000 dolárov, znamená to vraj, že má o ženu skutočný záujem a bude ochotný vo vzťahu pokračovať aj naďalej. Navyše, takú čiastku neminiete len tak počas jedného rande (za bežných okolností). Ak je teda chlap ochotný bez sexu vydržať tak dlho, údajne je to dobré znamenie a žena by sa ho mala držať.

Podľa odborníčky na randenie, Jany Hocking, toto pravidlo určite má svoje výhody. Napríklad, máte šancu riadne spoznať druhú osobu bez toho, aby vás rozptyľovala nahota. Samozrejme, pravidlo sa nevzťahuje na superboháčov, ktorí nemajú problém minúť obrovské sumy peňazí v priebehu niekoľkých minút. Hocking priznáva, že jej to mohlo ušetriť nejednu nepríjemnú situáciu, keby sa riadila týmto pravidlom a nielen pravidlom 3 rande.