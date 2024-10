Žena zomrela po uhryznutí škrečkom: Zranenie od domáceho zvieratka netreba podceňovať, toto po ňom hrozí

V španielskej Valencii došlo v piatok k nečakanej tragédii. 38-ročná žena pôvodom z Kolumbie, matka dvoch detí, zomrela po tom, čo ju uhryzol škrečok, ktorého doma chovali.

Žene prišlo nevoľno a vybrala sa preto do nemocnice, no jej stav sa zhoršil a tesne pred vstupom do budovy skolabovala. Lekári jej už nedokázali pomôcť. Komplikácie mali nastať po uhryznutí škrečkom, píše Mirror.

Uhryznutie netreba podceňovať

Bližšie okolnosti úmrtia určí až pitva, ktorej výsledky sú však v Španielsku len málokedy verejné. Aj uhryznutie neškodného domáceho škrečka však môže v ojedinelých prípadoch spôsobiť rôzne infekcie, ba dokonca besnotu. Po takomto incidente sa preto odporúča dôkladné očistenie a prekrytie rany, hoci aj malej, aby sa predišlo prípadným komplikáciám. V prípade ťažkostí treba vyhľadať lekársku pomoc.