Žena vkladala peniaze do obálky: Vďaka jednoduchému triku ušetrila za pár mesiacov takmer 6-tisíc eur

Máte pocit, že nedokážete počas roka ušetriť dostatočne veľa peňazí? Trik, ktorý predstavila jedna žena z Veľkej Británie, vám môže pomôcť zvýšiť životné úspory už v priebehu pár mesiacov, píše LAD Bible.

Šetrenie peňazí za konkrétnym účelom, či len bežné odkladanie si istej časti zárobku bokom pre prípad núdze, sú asi najčastejšie rozoberané témy v spoločnosti. Najmä v čase inflácie či kríz si ľudia po svete chcú aj napriek nepriaznivej situácii ušetriť a mať tak finančnú rezervu.

Trik, s ktorým prišla žena zo Spojeného kráľovstva však, zdá sa, funguje a pre ľudí, ktorí si dokážu zarobiť viac než len na povinné výdavky, to môže znamenať funkčný vzorec na ušetrenie značnej čiastky peňazí. Pôvod tejto stratégie siaha do roku 2020, no je efektívny aj pre rok 2023.

Pripravte si obálky

Celá vec spočíva v takzvanom „obálkovaní“ peňazí. V akomkoľvek období roka by ste si mali vyhradiť obálky, ktorých počet má byť prispôsobený dobe, ako dlho si chcete odkladať vaše financie. Príkladová štúdia, ktorú vykonala britská obyvateľka, bola vykonaná na obdobie 25 týždňov.

Ak ste sa rozhodli ísť do toho, vezmite si 100 obálok, na ktoré napíšete čísla, teda sumy peňazí od 1 do 100 eur. Keďže rok 2023 má 52 týždňov + 1 deň, spomínaný počet 25 je teda o niečo menej, ako pol rok. Následne budete každý týždeň vyťahovať 2-krát po 2 obálky, alebo raz za týždeň 4 obálky naraz.

Za polrok našetríte značnú čiastku

Do nich teda vložíte čiastku, ktorá je uvedená na vonkajšej strane. V jednoduchom príklade, ak vytiahnete obálku s číslami 6 a 24, vložíte do nich 6, respektíve 24 eur. Táto schéma by teda mala zaručiť, že po 25 týždňoch nájdete vo vašich obálkach spolu 5 696 eur.

Samozrejme, že tento trik a spôsob odkladania je vhodnejší pre ľudí, ktorým neprekáža odsunúť si v rámci týždňov aj vyššiu sumu peňazí. Podľa LAD Bible ide o skvelý spôsob pre ľudí, ktorí majú vyššie príjmy a sú si vedomí toho, že mesačne míňajú veľa peňazí na zbytočné veci.