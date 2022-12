Žena vyhrala v lotérii 32 miliónov eur: Namiesto užívania chce stále pokračovať v práci, s peniazmi má jasné plány

Výhra vysokej čiastky peňazí v lotérii dokáže ľuďom meniť životy z minúty na minútu. Svoje o tom vie aj žena z Austrálie, ktorú pár dní pred koncom roka prekvapil zisk necelých 32 miliónov eur. Aj keď má s peniazmi konkrétny plán, stále odmieta odísť zo svojej práce, ktorú podľa vlastných slov miluje.

Vyhrať v lotérii je pre množstvo ľudí len snom, ktorý sa možno nikdy nesplní. A tí šťastnejší dokážu vyhrať hneď niekoľkokrát po sebe, ako dáma z amerického Delaware. Potom existujú aj takí, ktorí vyhrajú obrovskú sumu a od radosti ani nevedia, čo s ňou budú robiť. A potom je tu extrémny prípad, kedy sa z milionára stane rýchlo opäť bežne zarábajúci človek, ako sa to stalo aj Michaelovi Carrollovi.

Výhra im zmenila životy

Niekoľko Austrálčanov si však pred pár dňami tiež mohlo povedať, že ich životy už nikdy nebudú rovnaké. V zdieľanej výhre od národnej lotériovej spoločnosti Lott si totiž rozdelili viac ako 100 miliónov eur, píše Daily Mail. Zatiaľ čo ostatní výhercovia poskytli len pár anonymných reakcií, médiá po celom svete zaujal príbeh ženy z mesta Brisbane.

Kvôli vysokej výhre ostáva meno šťastnej výherkyne anonymné, no z jej vyjadrení a opisu situácie je jasne vidieť, akú emóciu v nej vyvolal fakt, že zbohatla o 31,8 milióna eur. „Keď som sa to dozvedela, začala som kričať a skákať po celej kuchyni. Deti si najprv mysleli, že som našla v jednej zo skriniek švába,“ načala výherkyňa humornú historku.

S výhrou, o ktorej sa dozvedela 29. decembra 2022 cez mobilnú aplikáciu, má síce konkrétne plány, no najväčšou zaujímavosťou je, že odmieta prestať so svojou prácou, ktorej presná pozícia nebola špecifikovaná. Aj keď bude naďalej poctivo a pravidelne pracovať, je si vedomá toho, že výhra im zmení život od základov.

Peniaze investuje do zlepšenia životnej situácie

„Viem, že teraz bude na život mňa a mojej rodiny väčší tlak, ale sme pripravení to zvládnuť. Sme si vedomí toho, že nám to pomôže mať lepší život a posúvať sa vpred tak, ako budeme chcieť. Bude to veľký rozdiel, ale veľmi sa na to tešíme, ešte stále strácam slová,“ povedala pani v rozhovore pre Lott, ktorý ju kontaktoval bezprostredne po vylosovaní čísel.

Aj keď to môže znieť ako klišé, jej plán je využiť výhru na pomoc svojej rodine a tiež zabezpečiť zlepšenie životnej situácie v každom ohľade.