Žena takmer oslepla po tom, čo šla na výlet na pláž. Podobná vec sa môže stať aj vám, na toto si dávajte pozor

Letná dovolenková sezóna je už za rohom a mnohí sa už teraz tešia na oddych na pláži. Žena ale kvôli nemu takmer prišla o zrak. Ostatných dovolenkujúcich varuje, aby si na toto dali obrovský pozor.

Slnečné okuliare vám môžu zachrániť zrak

Ako informuje Mail Online, slnečné okuliare nie sú len módnym doplnkom, môžu vás zachrániť pred popálením očí. 47-ročnú Danu Galiano čakali poriadne nepríjemnosti po tom, ako utrpela tzv. fotokeratitídu, teda popálenie očnej rohovky v oboch očiach. K poraneniu došlo, keď s rodinou minulý rok v júli podnikla výlet na pláž. Nanešťastie, nemala na očiach slnečné okuliare.

Po tom, čo sa rodina vrátila domov, žena cítila nepríjemné pálenie v očiach, mala pocit, že v nich má piesok, no nepomohlo ani vyplachovanie očí vodou. Zdalo sa jej, akoby mala oko doslova popálené, no nebolo viditeľné žiadne začervenanie. Nepripisovala však tomu veľkú váhu, dokonca ani vtedy, keď sa na jednom jej oku objavil hnedý fľak.

Netušila, čo by to mohlo byť a lekára najprv ani nechcela vyhľadať. Až o pár dní neskôr, keď sa situácia opakovala a fľak sa objavil aj v druhom oku, vyhľadala lekársku pomoc. Vyšetrenia ukázali, že utrpela popáleninu v oboch očiach.

Pozor na tieto príznaky

Bolesť síce odvtedy pominula a nemá permanentné poškodenie zraku, no fľaky už na jej očiach ostanú natrvalo. Podľa Dany by sme ochranu očí jednoznačne nemali brať na ľahkú váhu. Dodáva, že nikdy predtým slnečné okuliare na slnku nenosila, no po tomto musela svoj návyk zmeniť. Lekári ju varovali, že ak nezačne nosiť slnečné okuliare, môže jej zrak ostať poškodený aj natrvalo. Okrem toho potrebuje aj okuliare na bežné nosenie, dokonca aj pri práci s počítačom.

Lekári varujú, že na slnku by sme vždy mali mať nasadené okuliare, ktoré náš zrak chránia pred UVA a UVB žiarením a za žiadnych okolností by sme nemali pozerať priamo do slnka. Dlhodobé vystavenie takémuto žiareniu totiž môže spôsobiť rakovinu očných viečok, ale aj očné zákaly či ďalšie ťažkosti (až 10 % zákalov je spôsobených práve slnečným žiarením).

Podľa odborníkov dochádza k fotokeratitíte najčastejšie vtedy, ak sú oči vystavené slnečným lúčom odrážajúcim sa od vody, snehu či piesku. Často ňou trpia napríklad ľudia, ktorí sa venujú zimným športom. Medzi najčastejšie príznaky patrí bolesť v očiach, opuch, slzenie, rozmazané videnie, zášklby v očných viečkach či citlivosť na svetlo, ale aj pocit, že máte v očiach drobné nečistoty.

Fotokeratitída zvyčajne trvá niekoľko dní a zriedkavo zapríčiní trvalé poškodenie zraku, no nie je to nemožné.